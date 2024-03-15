https://crimea.ria.ru/20240315/izbirkom-na-kolesakh-kak-simferopoltsy-golosuyut-v-avtobusakh-1135707134.html
Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах
Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах
Жители Симферополя, у которых нет времени или возможности прийти для голосования на участок, могут сделать свой выбор прямо в собственном дворе. Для этого на... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T17:20
2024-03-15T17:20
2024-03-15T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Жители Симферополя, у которых нет времени или возможности прийти для голосования на участок, могут сделать свой выбор прямо в собственном дворе. Для этого на придомовую территорию прибывают специальные автобусы, оборудованные переносными урнами для голосования. Как организован процесс в таких мобильных пунктах, увидел корреспондент РИА Новости Крым."У нас такой автобус для голосования будет курсировать на протяжении трех дней. Сегодня, 15 марта, он с 10.00 до 14.00 стоял на улице Бэла Куна возле дома № 31. С помощью этого же автобуса организовывается голосование на дому", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 334 Евгения Кравченко.Голосование в автобусах проходит точно так же, как на избирательном участке: для этого необходим паспорт или иное удостоверение личности, установленное законом.Манипуляции при такой организации голосования исключены, говорят члены избирательной комиссии: списки избирателей этих домов находятся у них, человек расписывается в получении бюллетеня и проголосовать дважды уже не сможет. Кабинку для голосования заменяет ширма, на которой в Крыму изображены местные достопримечательности: например, замок Ласточкино гнездо.Решение о дополнительных формах голосования на выборах президента в 2024 году было принято Центризбиркомом РФ. Согласно документу, такие мобильные пункты разрешено применять в новых регионах, в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и в Севастополе. Это решение было принято с учетом высокого уровня террористической опасности.Опыт подобного голосования в Республике Крым был получен в 2021 году на выборах в Госдуму. Тогда в больших автобусах организовали резервные пункты голосования на случай, если в стационарных процесс голосования по какой-либо причине будет остановлен.Читайте также на РИА Новости Крым:Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму "Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России "Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе
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симферополь, выборы, крым, новости крыма, избирком крыма, общество
Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах
Что такое дополнительная форма голосования и как это делают в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. Жители Симферополя, у которых нет времени или возможности прийти для голосования на участок, могут сделать свой выбор прямо в собственном дворе. Для этого на придомовую территорию прибывают специальные автобусы, оборудованные переносными урнами для голосования. Как организован процесс в таких мобильных пунктах, увидел корреспондент РИА Новости Крым.
"У нас такой автобус для голосования будет курсировать на протяжении трех дней. Сегодня, 15 марта, он с 10.00 до 14.00 стоял на улице Бэла Куна возле дома № 31. С помощью этого же автобуса организовывается голосование на дому", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 334 Евгения Кравченко.
Голосование в автобусах проходит точно так же, как на избирательном участке: для этого необходим паспорт или иное удостоверение личности, установленное законом.
"У нас развешаны объявления по дому, где и в какое время будет находиться автобус. Старшая по дому ходила по квартирам и всех предупреждала, - рассказала жительница Симферополя Татьяна Владимировна. – Это очень удобно, мне надо на работу, на участок идти некогда, но можно проголосовать по дороге на остановку".
Манипуляции при такой организации голосования исключены, говорят члены избирательной комиссии: списки избирателей этих домов находятся у них, человек расписывается в получении бюллетеня и проголосовать дважды уже не сможет. Кабинку для голосования заменяет ширма, на которой в Крыму изображены местные достопримечательности: например, замок Ласточкино гнездо.
Решение о дополнительных формах голосования на выборах президента в 2024 году было принято Центризбиркомом РФ. Согласно документу, такие мобильные пункты разрешено применять в новых регионах, в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и в Севастополе. Это решение было принято с учетом высокого уровня террористической опасности.
Опыт подобного голосования в Республике Крым был получен в 2021 году на выборах в Госдуму. Тогда в больших автобусах организовали резервные пункты
голосования на случай, если в стационарных процесс голосования по какой-либо причине будет остановлен.
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