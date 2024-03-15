https://crimea.ria.ru/20240315/izbirkom-na-kolesakh-kak-simferopoltsy-golosuyut-v-avtobusakh-1135707134.html

Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах

Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах

Жители Симферополя, у которых нет времени или возможности прийти для голосования на участок, могут сделать свой выбор прямо в собственном дворе. Для этого на... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T17:20

2024-03-15T17:20

2024-03-15T17:20

выборы президента россии

симферополь

выборы

крым

новости крыма

избирком крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135706618_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_7b9fd29695d9516fb0bc59504afd3d11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Жители Симферополя, у которых нет времени или возможности прийти для голосования на участок, могут сделать свой выбор прямо в собственном дворе. Для этого на придомовую территорию прибывают специальные автобусы, оборудованные переносными урнами для голосования. Как организован процесс в таких мобильных пунктах, увидел корреспондент РИА Новости Крым."У нас такой автобус для голосования будет курсировать на протяжении трех дней. Сегодня, 15 марта, он с 10.00 до 14.00 стоял на улице Бэла Куна возле дома № 31. С помощью этого же автобуса организовывается голосование на дому", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 334 Евгения Кравченко.Голосование в автобусах проходит точно так же, как на избирательном участке: для этого необходим паспорт или иное удостоверение личности, установленное законом.Манипуляции при такой организации голосования исключены, говорят члены избирательной комиссии: списки избирателей этих домов находятся у них, человек расписывается в получении бюллетеня и проголосовать дважды уже не сможет. Кабинку для голосования заменяет ширма, на которой в Крыму изображены местные достопримечательности: например, замок Ласточкино гнездо.Решение о дополнительных формах голосования на выборах президента в 2024 году было принято Центризбиркомом РФ. Согласно документу, такие мобильные пункты разрешено применять в новых регионах, в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и в Севастополе. Это решение было принято с учетом высокого уровня террористической опасности.Опыт подобного голосования в Республике Крым был получен в 2021 году на выборах в Госдуму. Тогда в больших автобусах организовали резервные пункты голосования на случай, если в стационарных процесс голосования по какой-либо причине будет остановлен.Читайте также на РИА Новости Крым:Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму "Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России "Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, выборы, крым, новости крыма, избирком крыма, общество