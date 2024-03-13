https://crimea.ria.ru/20240313/glavnoe-za-den-13-marta-1135635899.html

Главное за день: 13 марта

Главное за день: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Главное за день: 13 марта

Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву. ВС РФ продвинулись вперед в зоне СВО. Атаки ВСУ на российские регионы. ЕС... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T22:43

2024-03-13T22:43

2024-03-13T23:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву. ВС РФ продвинулись вперед в зоне СВО. Атаки ВСУ на российские регионы. ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. Европарламент не продлил свободный ввоз товаров из Украины. Россияне смогут сдавать свои квартиры посуточно. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал интервью российскому журналисту Дмитрию КиселевуПрезидент РФ Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву.Российский лидер оценил новые угрозы России со стороны Запада, ситуации в зоне спецоперации и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.В частности, Путин заявил, что инициатива в зоне спецоперации перешла к российской армии. И сделал заявление о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие. ВС РФ продвинулись вперед в зоне СВОРоссийские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, отразив за сутки 12 контратак ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также более выгодные позиции и рубежи заняты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Российские войска ликвидировали еще два украинских вертолета Ми-8 в небе над ДНР, а также уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. За сутки украинские войска потеряли еще 1135 боевиков.Атаки ВСУ на российские регионы: есть раненые и погибшиеДве женщины получили ранения в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в городе Грайворон в Белгородской области. Одна из них получила тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию ноги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.К вечеру 13 марта он сообщил, что за сутки украинские боевики обстреляли населенные пункты области более 320 раз. Сирены ракетной опасности сегодня звучали также в Курске и Курском районе.Один из жителей Курской области, получивший ожоги на пожаре, который произошел в доме после атаки ВСУ на село, в этот день скончался в больнице. Также после атаки БПЛА в Рязани загорелся нефтезавод. ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на 5 миллиардов евро Постпреды стран-членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. Об этом сообщило представительство Бельгии, председательствующей в Совете ЕС."Соглашение достигнуто. Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на пять миллиардов евро", – сказано в сообщении. Европарламент не продлил свободный ввоз товаров из Украины Депутаты ЕП не согласовали продление до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров из Украины, ранее это предложила Еврокомиссия. "Парламент 347 голосами "за" и 117 "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год", – говорится в опубликованном заявлении Европарламента.

https://crimea.ria.ru/20240313/krymskiy-most-provokatsii-i-yadernoe-oruzhie-putin-dal-intervyu-kiselevu-1135608676.html

https://crimea.ria.ru/20240313/rossiyskiy-desant-vysadilsya-na-pravom-beregu-dnepra-razbity-pozitsii-vsu-1135610929.html

https://crimea.ria.ru/20240313/evakuatsiya-zhiteley-v--belgorodskoy-oblasti--feyk-1135635256.html

https://crimea.ria.ru/20240313/tekhnicheski-luchshe-chto-govoryat-o-vyborakh-v-rossii-inostrantsy-1135611113.html

https://crimea.ria.ru/20240313/soyuzniki-kieva-pristupili-k-razdelu-ukrainy--mid-rossii-1135628028.html

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