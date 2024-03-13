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Главное за день: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Главное за день: 13 марта
Главное за день: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Главное за день: 13 марта
Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву. ВС РФ продвинулись вперед в зоне СВО. Атаки ВСУ на российские регионы. ЕС... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T22:43
2024-03-13T23:08
владимир путин (политик)
главное за день
новости
россия
дмитрий киселев
интервью
министерство обороны рф
обстрелы всу
европейский союз (ес)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву. ВС РФ продвинулись вперед в зоне СВО. Атаки ВСУ на российские регионы. ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. Европарламент не продлил свободный ввоз товаров из Украины. Россияне смогут сдавать свои квартиры посуточно. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал интервью российскому журналисту Дмитрию КиселевуПрезидент РФ Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву.Российский лидер оценил новые угрозы России со стороны Запада, ситуации в зоне спецоперации и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.В частности, Путин заявил, что инициатива в зоне спецоперации перешла к российской армии. И сделал заявление о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие. ВС РФ продвинулись вперед в зоне СВОРоссийские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, отразив за сутки 12 контратак ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также более выгодные позиции и рубежи заняты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Российские войска ликвидировали еще два украинских вертолета Ми-8 в небе над ДНР, а также уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. За сутки украинские войска потеряли еще 1135 боевиков.Атаки ВСУ на российские регионы: есть раненые и погибшиеДве женщины получили ранения в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в городе Грайворон в Белгородской области. Одна из них получила тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию ноги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.К вечеру 13 марта он сообщил, что за сутки украинские боевики обстреляли населенные пункты области более 320 раз. Сирены ракетной опасности сегодня звучали также в Курске и Курском районе.Один из жителей Курской области, получивший ожоги на пожаре, который произошел в доме после атаки ВСУ на село, в этот день скончался в больнице. Также после атаки БПЛА в Рязани загорелся нефтезавод. ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на 5 миллиардов евро Постпреды стран-членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. Об этом сообщило представительство Бельгии, председательствующей в Совете ЕС."Соглашение достигнуто. Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на пять миллиардов евро", – сказано в сообщении. Европарламент не продлил свободный ввоз товаров из Украины Депутаты ЕП не согласовали продление до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров из Украины, ранее это предложила Еврокомиссия. "Парламент 347 голосами "за" и 117 "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год", – говорится в опубликованном заявлении Европарламента.
https://crimea.ria.ru/20240313/krymskiy-most-provokatsii-i-yadernoe-oruzhie-putin-dal-intervyu-kiselevu-1135608676.html
https://crimea.ria.ru/20240313/rossiyskiy-desant-vysadilsya-na-pravom-beregu-dnepra-razbity-pozitsii-vsu-1135610929.html
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владимир путин (политик), главное за день, новости, россия, дмитрий киселев, интервью, министерство обороны рф, обстрелы всу, европейский союз (ес), украина, европарламент
Главное за день: 13 марта

Главные события и заявления среды, 13 марта

22:43 13.03.2024 (обновлено: 23:08 13.03.2024)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Президент РФ Владимир Путин дал интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву. ВС РФ продвинулись вперед в зоне СВО. Атаки ВСУ на российские регионы. ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. Европарламент не продлил свободный ввоз товаров из Украины. Россияне смогут сдавать свои квартиры посуточно.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин дал интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву

Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Российский лидер оценил новые угрозы России со стороны Запада, ситуации в зоне спецоперации и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.
В частности, Путин заявил, что инициатива в зоне спецоперации перешла к российской армии. И сделал заявление о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие.
Интервью Владимира Путина гендиректору Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Вчера, 10:18
Крымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью Киселеву

ВС РФ продвинулись вперед в зоне СВО

Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, отразив за сутки 12 контратак ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также более выгодные позиции и рубежи заняты на Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Российские войска ликвидировали еще два украинских вертолета Ми-8 в небе над ДНР, а также уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За сутки украинские войска потеряли еще 1135 боевиков.
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Вчера, 10:51
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ

Атаки ВСУ на российские регионы: есть раненые и погибшие

Две женщины получили ранения в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в городе Грайворон в Белгородской области. Одна из них получила тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию ноги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
К вечеру 13 марта он сообщил, что за сутки украинские боевики обстреляли населенные пункты области более 320 раз.
Сирены ракетной опасности сегодня звучали также в Курске и Курском районе.
Один из жителей Курской области, получивший ожоги на пожаре, который произошел в доме после атаки ВСУ на село, в этот день скончался в больнице.
Также после атаки БПЛА в Рязани загорелся нефтезавод.
Фейк
Вчера, 21:57
Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк

ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на 5 миллиардов евро

Постпреды стран-членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. Об этом сообщило представительство Бельгии, председательствующей в Совете ЕС.
"Соглашение достигнуто. Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на пять миллиардов евро", – сказано в сообщении.
Международный эксперт, профессор политических наук Ибрахим Мохамед Хоодх - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Вчера, 11:19Выборы президента России
Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы

Европарламент не продлил свободный ввоз товаров из Украины

Депутаты ЕП не согласовали продление до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров из Украины, ранее это предложила Еврокомиссия.
"Парламент 347 голосами "за" и 117 "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год", – говорится в опубликованном заявлении Европарламента.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Вчера, 17:43
Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России
 
Владимир Путин (политик)Главное за деньНовостиРоссияДмитрий КиселевИнтервьюМинистерство обороны РФОбстрелы ВСУЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаЕвропарламент
 
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21:31Европарламент не согласовал продление свободного ввоза товаров с Украины
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