https://crimea.ria.ru/20240309/glavnoe-za-den-9-marta-1135525267.html

Главное за день: 9 марта

Главное за день: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Главное за день: 9 марта

Над регионами России за ночь сбиты 47 дронов, армия РФ разбила пункт управления дронами. В Керчи простились с атаманом Кувалдиным, который возил помощь в зону... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T22:05

2024-03-09T22:05

2024-03-09T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Над регионами России за ночь сбиты 47 дронов, армия РФ разбила пункт управления дронами. В Керчи простились с атаманом Кувалдиным, который возил помощь в зону СВО. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал появление авиации НАТО в Черном море, на Украине от взрывов полыхают предприятия. В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны. В регионах России создали еще три особых экономических зоны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.47 дронов ВСУЗа ночь над регионами РФ средствами ПВО уничтожено 47 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным главы Ростовской области Василия Голубева, в результате массированной атаки на Таганрог есть пострадавшие."По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", - написал Голубев в своем Telegram.Наступление в ДонбассеВооруженные силы России уничтожили в Донбассе украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также разбили склады с боеприпасами и пункт управления беспилотниками в Запорожской области. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.За прошедшие сутки над территорией ДНР сбит украинский истребитель Миг-29, российские войска продвинулись вперед на Донецком направлении и заняли более выгодные позиции на Авдеевском и Южно-Донецком. В результате боевых действий украинские боевики за сутки потеряли около тысячи человек.В Керчи простились с атаманом КувалдинымВ Керчи горожане простились с атаманом Хуторского казачьего общества "Донское" Яковом Кувалдиным, который доставлял гуманитарную помощь участникам спецоперации. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков."Якова Анатольевича всегда отличали сила духа, целеустремленность, требовательность, организаторские способности. Он вел большую работу по поддержке участников СВО, проводил сбор гуманитарной помощи нашим бойцам. Отвозил гуманитарные грузы в зону проведения спецоперации. Выражаем соболезнования родным и близким. Его добрые дела останутся в памяти керчан", - написал мэр Керчи.Появление авиации НАТО в Черном мореПоявление боевых самолетов стран НАТО над Черным морем является откровенной агрессией и попыткой спровоцировать жесткий ответ. Такое мнение выразил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.5 марта российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции над Черным морем. На следующий день два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря. При их приближении к государственной границе России в воздух был поднят российский истребитель Су-30.На Украине после взрывов полыхают предприятияВ Кривом Роге и Днепропетровске после серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили местные власти.По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, ночью в городе вспыхнул огонь после удара по промышленному предприятию. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также заявил, что после взрыва загорелось одно из местных производств."Произошел пожар на одном из предприятий. Больше десятка взрывов также прозвучали в Никопольском районе", - сообщил он в Telegram.В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страныВ субботу в Крым прибыла группа участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной территории Сириус в Сочи. 33 человека из Италии, Сербии, Германии, Болгарии, Узбекистана, Аргентины, Бразилии, Гватемалы и других стран проведут на полуострове пять дней. Об этом РИА Новости Крым сказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко."30 субъектов Российской Федерации в эти дни принимают иностранцев, и Республика Крым входит в число этих субъектов. На протяжении ближайших пяти дней этих молодых ребят ждет очень насыщенная программа. Это будут и культурные мероприятия, и посещение наших знаковых дворцов, музеев. Мы будем проводить встречи и в Крымском федеральном университете, посетим Международный детский центр "Артек" и "Тавриду-Арт". - перечислил он.В России создали три новых ОЭЗНовые особые экономические зоны (ОЭЗ) появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.В Мордовии ОЭЗ разместится в городе Саранске и на территории Лямбирского муниципального района. "Ростовская" зона создана в Новочеркасске, где на данный момент планируют работать восемь компаний. Новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Резиденты этой экономической зоны будет производить полиэтиленовые трубы, листовой металл и оборудование для отечественных канатных дорог.

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https://crimea.ria.ru/20240309/veschi-kak-simvoly-virtualnyy-muzey-krymskoy-vesny-1134935267.html

https://crimea.ria.ru/20240309/v-turtsii-stroyat-dlya-ukrainy-korabli-ada--chem-eto-grozit-1135522591.html

https://crimea.ria.ru/20240309/frantsuzskie-istrebiteli-i-chp-v-tyve-top-novostey-nedeli-1135521671.html

https://crimea.ria.ru/20240309/ukraina-dolzhna-podnyat-belyy-flag--papa-rimskiy-frantsisk-1135524650.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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