https://crimea.ria.ru/20240309/gde-v-rossii-sozdali-novye-osobye-ekonomicheskie-zony-1135516655.html

Где в России создали новые особые экономические зоны

Где в России создали новые особые экономические зоны - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Где в России создали новые особые экономические зоны

особых экономических зоны (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин,... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T12:29

2024-03-09T12:29

2024-03-09T12:29

россия

михаил мишустин

экономика

особые экономические зоны (оэз)

правительство россии

ростовская область

тверская область

мордовия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В России создали три новых особых экономических зоны (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.В Мордовии ОЭЗ разместится в городе Саранске и на территории Лямбирского муниципального района. "Ростовская" ОЭЗ создана в Новочеркасске, где на данный момент планируют работать восемь компаний.Новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Резиденты этой экономической зоны будет производить полиэтиленовые трубы, листовой металл и оборудование для отечественных канатных дорог.Кроме того, будут расширены границы двух действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях. В границах ОЭЗ "Липецк" на площадке бывшего тракторного завода будут производиться сельскохозяйственные машины и прицепы."Границы действующей особой экономической зоны в Калужской области будут расширены за счет площадок, расположенных в Бабынинском муниципальном районе. Там планируется открыть три фармацевтических производства. Общий объем инвестиций в их строительство составит около 17,2 млрд рублей", - говорится в постановлении.Расширение ОЭЗ предоставляет бизнесу ряд преимуществ и в итоге способствует развитию обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры.В Крыму особая эконмическая зона была создана в 2014 году. Льготные условия для инвесторов позволили снизить издержки на 30% по сравнению с другими регионами, сообщал на заседании правительства министр по делам Крыма Олег Савельев.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурадов: введение трастов в Крыму было бы эффективно в условиях ОЭЗМедведев: надо изучить опыт создания ОЭЗ без финансирования из центраЗаконопроект о создании в Крыму ОЭЗ подготовят к 25 мая

россия

ростовская область

тверская область

мордовия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика, особые экономические зоны (оэз), правительство россии, ростовская область, тверская область, мордовия, новости