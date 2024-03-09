https://crimea.ria.ru/20240309/v-krivom-roge-i-dnepropetrovske-posle-vzryvov-polykhayut-predpriyatiya-1135514703.html

В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия

В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия - РИА Новости Крым, 09.03.2024

В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия

После серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T09:52

2024-03-09T09:52

2024-03-09T09:52

украина

кривой рог

днепропетровск

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. После серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили местные власти.По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, ночью в городе вспыхнул огонь после удара по промышленному предприятию. При этом Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.Накануне больше 250 взрывов были зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области и Херсоне. В Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры. В подконтрольной Киеву Херсонской области взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУАрмия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе

украина

кривой рог

днепропетровск

днепропетровская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, кривой рог, днепропетровск, днепропетровская область, в мире, взрыв, пожар, новости