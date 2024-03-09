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В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия
В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия
После серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T09:52
2024-03-09T09:52
2024-03-09T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. После серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили местные власти.По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, ночью в городе вспыхнул огонь после удара по промышленному предприятию. При этом Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.Накануне больше 250 взрывов были зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области и Херсоне. В Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры. В подконтрольной Киеву Херсонской области взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУАрмия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, кривой рог, днепропетровск, днепропетровская область, в мире, взрыв, пожар, новости
В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия
Взрывы и пожары произошли в Кривом Роге и Днепропетровске в ночь на 9 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. После серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили местные власти.
По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, ночью в городе вспыхнул огонь после удара по промышленному предприятию.
"Было попадание по одному из промышленных предприятий. Пожар локализован, ликвидация последствий продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.
"Произошел пожар на одном из предприятий. Больше десятка взрывов также прозвучали в Никопольском районе", - сообщил он в Telegram.
Накануне больше 250 взрывов
были зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области и Херсоне. В Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры. В подконтрольной Киеву Херсонской области взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 34 групповых удара
по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов ВСУ.
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