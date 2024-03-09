Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240309/v-krivom-roge-i-dnepropetrovske-posle-vzryvov-polykhayut-predpriyatiya-1135514703.html
В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия
В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия
После серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T09:52
2024-03-09T09:52
украина
кривой рог
днепропетровск
днепропетровская область
в мире
взрыв
пожар
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/18/1135183872_0:28:1200:703_1920x0_80_0_0_c516c0f0715ff561e53ba1ba9fed7bff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. После серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили местные власти.По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, ночью в городе вспыхнул огонь после удара по промышленному предприятию. При этом Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.Накануне больше 250 взрывов были зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области и Херсоне. В Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры. В подконтрольной Киеву Херсонской области взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУАрмия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
украина
кривой рог
днепропетровск
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/18/1135183872_122:0:1189:800_1920x0_80_0_0_393c772b01f6b1c6de75367558909aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, кривой рог, днепропетровск, днепропетровская область, в мире, взрыв, пожар, новости
В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия

Взрывы и пожары произошли в Кривом Роге и Днепропетровске в ночь на 9 марта

09:52 09.03.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямМЧС Украины на месте пожара
МЧС Украины на месте пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. После серии взрывов, которые прозвучали в ночь на 9 марта в регионах Украины, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия. Об этом сообщили местные власти.
По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, ночью в городе вспыхнул огонь после удара по промышленному предприятию.
"Было попадание по одному из промышленных предприятий. Пожар локализован, ликвидация последствий продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.
"Произошел пожар на одном из предприятий. Больше десятка взрывов также прозвучали в Никопольском районе", - сообщил он в Telegram.
Накануне больше 250 взрывов были зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области и Херсоне. В Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры. В подконтрольной Киеву Херсонской области взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура
34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
 
УкраинаКривой РогДнепропетровскДнепропетровская областьВ миреВзрывПожарНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28Армия России разбила пункт управления дронами и зенитный комплекс С-300
13:17Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный житель
12:46Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"
12:29Где в России создали новые особые экономические зоны
12:13Раненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации
11:57Залужного признали непригодным к военной службе – СМИ
11:42Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
11:19Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика
10:57В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям
10:52Движение по Крымскому мосту перекрыто
10:36МИД Польши поддержал идею Макрона отправить контингент НАТО на Украину
10:18Здание поликлиники в Курске повреждено обломками дрона ВСУ
09:52В Кривом Роге и Днепропетровске после взрывов полыхают предприятия
09:21Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессией
09:04Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина 1:12
08:55Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах
08:12В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения
07:45В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире
07:24Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории
06:5447 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие
Лента новостейМолния