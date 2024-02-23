https://crimea.ria.ru/20240223/vremya-rossii-i-khram-korabl-v-krymu-top-novostey-nedeli-1135174620.html

Время России и храм-корабль в Крыму: топ новостей недели

Время России и храм-корабль в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Время России и храм-корабль в Крыму: топ новостей недели

Особое время развития России и успехи Вооруженных сил на фронтах СВО. Отравление Сальдо и Пасечника украинскими спецслужбами. Досрочная пенсия для медиков... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T20:01

2024-02-23T20:01

2024-02-23T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Особое время развития России и успехи Вооруженных сил на фронтах СВО. Отравление Сальдо и Пасечника украинскими спецслужбами. Досрочная пенсия для медиков частных клиник. Дополнительные нерабочие дни в Крыму. Новый храм в Капсельской бухте под Судкам. Награда за поимку рыбы групер.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Заявления ПутинаРоссия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей и приобретает все больше сторонников в мире, особенно в сфере традиционных ценностей, заявил на этой неделе президент Владимир Путин. По словам российского лидера, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной, уверенной в себе. "Это время России", – заявил глава государства. Также на этой неделе на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС президент завил, что Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта. В частности, на этой неделе под полный контроль ВС РФ перешли Крынки, Авдеевка и населенный пункт Победа. Отравление Сальдо и ПасечникаУкраина при пособничестве Запада использует токсичные соединения для проведения терактов. Известны случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, а также применение ВСУ отравляющих веществ в отношении российских военнослужащих. Как заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году отравили рицином, а глава ЛНР Леонид Пасечник в 2023 году получил тяжелое отравление фенольными соединениями. При этом на этой неделе ряд украинских Telegram-каналов распространил информацию о якобы гибели Владимира Сальдо. В пресс-службе главы региона украинский фейк опровергли. Досрочная пенсия для медиковПрезидент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос досрочного выхода на пенсию медработников частных клиник, если эти учреждения участвуют в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Предложения должны быть предоставлены до 1 апреля этого года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Выходные в КрымуКрымчане в 2024 году получат четыре уже традиционных дополнительных праздничных выходных в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных праздников. Даты определены соответствующим указом главы Крыма, опубликованным на этой неделе на официальном портале республиканского правительства. Так, нерабочими будут 12 апреля – в связи с празднованием Ораза-байрама, 6 мая – в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, 17 июня – по случаю Курбан-байрама и 24 июня– в день Святой Троицы. Храм-корабль под СудакомСтроительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судаком. Чин освящения храма во вторник провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Внутреннее убранство храма выполнят молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческой индустрии "Меганом". Проект станет первым опытом Арт-кластера "Таврида" в создании культовых зданий. При этом его убранство должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое. Внешний вид храма очень динамичен – это корабль. Рыба групер в Черном мореВ Черном море появился опасный средиземноморский хищник – групер, который представляет угрозу для кормовой базы более мелких черноморских обитателей, заявил журналистам на этой неделе директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко и объявил о вознаграждении за поимку этой рыбы. При этом ученые Института биологии южных морей уверены, что речь идет не о групере, а о корейском окуне, который регистрируется в Черном море еще с 2013 года, вполне вписывается в экосистему и важен с промысловой точки зрения. Правда, по словам ученых, один из видов груперов в Черном море все же есть - это каменный окунь, который является "аборигенным". В отличие от других груперов, вырастающих до двух метров, каменный окунь - маленькая рыбка величиной с ладонь. Он внесен в Красную книгу, и ловить его нельзя.

https://crimea.ria.ru/20240220/eto-bylo-begstvo-prikaz-o-vykhode-vsu-iz-avdeevki-opozdal---putin-1135107007.html

https://crimea.ria.ru/20240219/dlinnye-vykhodnye-v-krymu-v-fevrale--infografika-1135031835.html

https://crimea.ria.ru/20240221/gruper---ryba-v-chernom-more-1135126179.html

авдеевка

крынки

донецкая народная республика (днр)

черное море

судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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