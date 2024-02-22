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В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни

В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни - РИА Новости Крым, 22.02.2024

В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни

Крымчане в 2024 году получат четыре уже традиционных дополнительных праздничных выходных в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных... РИА Новости Крым, 22.02.2024

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2024-02-22T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Крымчане в 2024 году получат четыре уже традиционных дополнительных праздничных выходных в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных праздников. Даты определены соответствующим Указом главы Крыма, опубликованным на официальном портале республиканского правительства.Также указом главы Крыма праздничными нерабочими днями определены 17 июня 2024 года – в связи с празднованием Курбан-байрама и 24 июня 2024 года – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.Текущая рабочая неделя в Крыму также сокращена по случаю Дня защитника Отечества. С учетом того, что 23 февраля приходится на пятницу, россиян ждут трехдневные выходные. Следующие длинные выходные в Крыму будут в марте – по случаю Международного женского дня. Праздник приходится на пятницу, поэтому трудящиеся будут отдыхать три дня – с 8 по 10 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаНовый год и другие праздники: как крымчане будут отдыхать в 2024 году Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, закон и право, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, общество, инфографика