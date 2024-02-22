Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240222/v-krymu-obyavleny-dopolnitelnye-nerabochie-dni-1135147443.html
В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни
В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни - РИА Новости Крым, 22.02.2024
В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни
Крымчане в 2024 году получат четыре уже традиционных дополнительных праздничных выходных в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T12:02
2024-02-22T12:12
сергей аксенов
инфографика
закон и право
крым
новости крыма
отдых
отдых в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131789002_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a64a64f72ab3a9e3b6685b6be94d5210.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Крымчане в 2024 году получат четыре уже традиционных дополнительных праздничных выходных в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных праздников. Даты определены соответствующим Указом главы Крыма, опубликованным на официальном портале республиканского правительства.Также указом главы Крыма праздничными нерабочими днями определены 17 июня 2024 года – в связи с празднованием Курбан-байрама и 24 июня 2024 года – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.Текущая рабочая неделя в Крыму также сокращена по случаю Дня защитника Отечества. С учетом того, что 23 февраля приходится на пятницу, россиян ждут трехдневные выходные. Следующие длинные выходные в Крыму будут в марте – по случаю Международного женского дня. Праздник приходится на пятницу, поэтому трудящиеся будут отдыхать три дня – с 8 по 10 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаНовый год и другие праздники: как крымчане будут отдыхать в 2024 году Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131789002_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c0510078eea06a65a29d4075133b4dc7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, закон и право, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, общество, инфографика
В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни

Глава Крыма подписал Указ о нерабочих праздничных днях в республике

12:02 22.02.2024 (обновлено: 12:12 22.02.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Крымчане в 2024 году получат четыре уже традиционных дополнительных праздничных выходных в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных праздников. Даты определены соответствующим Указом главы Крыма, опубликованным на официальном портале республиканского правительства.

"Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым 12 апреля 2024 года – в связи с празднованием Ораза-байрама, 6 мая 2024 года – в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи)", – сказано в документе.

Также указом главы Крыма праздничными нерабочими днями определены 17 июня 2024 года – в связи с празднованием Курбан-байрама и 24 июня 2024 года – в связи с празднованием дня Святой Троицы.
Дополнительные выходные в КрымуДополнительные выходные в Крыму
Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.
Текущая рабочая неделя в Крыму также сокращена по случаю Дня защитника Отечества. С учетом того, что 23 февраля приходится на пятницу, россиян ждут трехдневные выходные.
Следующие длинные выходные в Крыму будут в марте – по случаю Международного женского дня. Праздник приходится на пятницу, поэтому трудящиеся будут отдыхать три дня – с 8 по 10 марта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Праздничные и выходные дни 2024 года
Новый год и другие праздники: как крымчане будут отдыхать в 2024 году
Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
 
ИнфографикаСергей АксеновЗакон и правоКрымНовости КрымаОтдыхОтдых в КрымуОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Центр Симферополя встал в пробках – карта заторов
14:22Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации
14:15Как сократилось население Украины за 10 лет после Майдана
14:07Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть Землю
13:51В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы
13:36Армия России взяла Победу в зоне СВО
13:25Как Севастополь отметит День защитника Отечества
13:17Пострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта
12:54Медики ВСУ получили лицензию на выдачу наркотиков украинским боевикам
12:34Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта
12:16Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине
12:02В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни
11:45Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку
11:35В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне
11:23Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев
11:11ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые
11:02В акватории Черного моря возле Туапсе стреляют
10:48Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО
10:34"В России вас заждались": Медведев призвал Одессу вернуться домой
10:07Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ
Лента новостейМолния