В Крыму выходной: когда ждать длинный уикенд

Новый год и другие праздники: как крымчане будут отдыхать в 2024 году

Новогодние праздники в 2024 году продлятся с 1 по 8 января, однако отдыхать россияне будут уже с субботы 30 декабря, на майские предстоит отдыхать два раза по четыре дня. Соответствующий проект постановления о переносе выходных и праздничных дней в следующем году опубликован Министерством труда России.