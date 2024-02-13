В Крыму выходной: когда ждать длинный уикенд
В Крыму выходным днем будет 23 февраля
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТропа Голицина Новый Свет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму следующая рабочая неделя будет сокращенной по случаю Дня защитника Отечества. С учетом того, что 23 февраля приходится на пятницу, россиян ждут трехдневные выходные.
Во втором месяце года в России отмечают один государственный праздник – День защитника Отечества. В Крыму приуроченные к празднику выходные, как и по всей стране, продлятся с 23 по 25 февраля включительно. Соответственно, 22-е будет сокращенным рабочим днем.
Следующие длинные выходные в Крыму будут в марте – по случаю Международного женского дня. Праздник приходится на пятницу, поэтому трудящиеся будут отдыхать три дня - с 8 по 10 марта. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.
Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены несколько нерабочих праздничных дат: День Воссоединения с Россией, Православная Пасха, Ураза-байрам, День Святой Троицы, Курбан-байрам.
19 июня 2023, 15:12ИнфографикаНовый год и другие праздники: как крымчане будут отдыхать в 2024 годуНовогодние праздники в 2024 году продлятся с 1 по 8 января, однако отдыхать россияне будут уже с субботы 30 декабря, на майские предстоит отдыхать два раза по четыре дня. Соответствующий проект постановления о переносе выходных и праздничных дней в следующем году опубликован Министерством труда России.