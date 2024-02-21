Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм
Новый храм строится в Крыму в Капсельской бухте под Судкам
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Строительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судкам. Чин освящения храма во вторник провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон, сообщает пресс-служба Крымской епархии.
По данным пресс-службы, внутреннее убранство храма выполнят молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческой индустрии "Меганом". Проект станет первым опытом Арт-кластера "Таврида" в создании культовых зданий. При этом его убранство должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое, считает глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымскоий Тихон.
"Внешний вид храма очень динамичен – это корабль. Тогда и внутри также возможно присутствие особой, и опять же повторюсь, оправданной с точки зрения смыслов динамики. А что может быть динамичнее, чем Георгий Победоносец, побеждающий змея? Георгий Победоносец символизирует победу добра над злом, жизни над смертью. Думаю, именно эту идею в первую очередь необходимо отобразить в убранстве храма", – цитирует пресс-служба Владыку Тихона.
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
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В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
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В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
3 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
4 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
1 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
2 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
3 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
4 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
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