https://crimea.ria.ru/20240221/chasovnya-v-vide-korablya-pod-sudakom-stroyat-novyy-khram-1135114433.html

Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм

Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм

Строительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судкам. Чин освящения храма во вторник провел... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T08:17

2024-02-21T08:17

2024-02-21T08:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Строительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судкам. Чин освящения храма во вторник провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон, сообщает пресс-служба Крымской епархии.По данным пресс-службы, внутреннее убранство храма выполнят молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческой индустрии "Меганом". Проект станет первым опытом Арт-кластера "Таврида" в создании культовых зданий. При этом его убранство должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое, считает глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымскоий Тихон.В течение ближайших пяти лет в Херсонесе намерены возродить мужской монастырь, который действовал здесь с 1850 по 1924 годы, сообщала ранее пресс-служба Севастопольского благочиния.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционногоПатриарх Кирилл: Крым – особая и святая земля Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе

https://crimea.ria.ru/20240124/patriarkh-kirill-krym--osobaya-i-svyataya-zemlya-1134432156.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, новости крыма, православие, христианство, религия, крымская митрополия, крым, строительство