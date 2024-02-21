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Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм
Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм
Строительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судкам. Чин освящения храма во вторник провел... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T08:17
2024-02-21T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Строительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судкам. Чин освящения храма во вторник провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон, сообщает пресс-служба Крымской епархии.По данным пресс-службы, внутреннее убранство храма выполнят молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческой индустрии "Меганом". Проект станет первым опытом Арт-кластера "Таврида" в создании культовых зданий. При этом его убранство должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое, считает глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымскоий Тихон.В течение ближайших пяти лет в Херсонесе намерены возродить мужской монастырь, который действовал здесь с 1850 по 1924 годы, сообщала ранее пресс-служба Севастопольского благочиния.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционногоПатриарх Кирилл: Крым – особая и святая земля Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе
https://crimea.ria.ru/20240124/patriarkh-kirill-krym--osobaya-i-svyataya-zemlya-1134432156.html
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судак, новости крыма, православие, христианство, религия, крымская митрополия, крым, строительство
Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм

Новый храм строится в Крыму в Капсельской бухте под Судкам

08:17 21.02.2024
 
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Строительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судкам. Чин освящения храма во вторник провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон, сообщает пресс-служба Крымской епархии.
По данным пресс-службы, внутреннее убранство храма выполнят молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческой индустрии "Меганом". Проект станет первым опытом Арт-кластера "Таврида" в создании культовых зданий. При этом его убранство должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое, считает глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымскоий Тихон.

"Внешний вид храма очень динамичен – это корабль. Тогда и внутри также возможно присутствие особой, и опять же повторюсь, оправданной с точки зрения смыслов динамики. А что может быть динамичнее, чем Георгий Победоносец, побеждающий змея? Георгий Победоносец символизирует победу добра над злом, жизни над смертью. Думаю, именно эту идею в первую очередь необходимо отобразить в убранстве храма", – цитирует пресс-служба Владыку Тихона.

© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
В Крыму под Судаком строят новый храм
1 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
В Крыму под Судаком строят новый храм
2 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
В Крыму под Судаком строят новый храм
3 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Крыму под Судаком строят новый храм
В Крыму под Судаком строят новый храм
4 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
1 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
2 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
3 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
4 из 4
В Крыму под Судаком строят новый храм
© Пресс-служба Крымской митрополии
В течение ближайших пяти лет в Херсонесе намерены возродить мужской монастырь, который действовал здесь с 1850 по 1924 годы, сообщала ранее пресс-служба Севастопольского благочиния.
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