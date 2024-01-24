https://crimea.ria.ru/20240124/patriarkh-kirill-krym--osobaya-i-svyataya-zemlya-1134432156.html

Патриарх Кирилл: Крым – особая и святая земля

Патриарх Кирилл: Крым – особая и святая земля - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Патриарх Кирилл: Крым – особая и святая земля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с делегацией Крымской митрополии во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T16:39

2024-01-24T16:39

2024-01-24T16:43

патриарх кирилл (владимир гундяев)

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с делегацией Крымской митрополии во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном. Предстоятель Русской православной церкви назвал Крым святой землей, имеющий особое значение для российского государства и православной веры, сообщает пресс-служба митрополии.Он отметил, что в Крым приезжает много людей, и ответственность за их воцерковление и духовную жизнь на время их пребывания распространяется и на всех священнослужителей полуострова.Миссионерская и пастырская работа духовенства Крыма и со своей паствой, и со всеми, кто туда приезжает, является очень важной в масштабах всей церкви, подчеркнул предстоятель РПЦ.Патриарх Кирилл также поблагодарил владыку Тихона, который "взялся очень ревностно за осуществление поручения, которое ему препроводило священноначалие в лице патриарха и Священного Синода".Он призвал крымское православное духовенство к "дружному соработничеству во благо православной церкви, ради укрепления веры на этой самой древней православной земле".11 октября решением Священного Синода Русской православной церкви митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) был назначен главой Крымской митрополии.На этом посту он сменил высокопреосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, более 30 лет окормлявшего крымскую паству.Сам владыка сказал, что с благодарностью принял назначение в Крым. По его словам, он приехал на полуостров с большими надеждами, которые оправдались: крымская церковная жизнь оказалась "неожиданной", а приходы – "удивительными".В декабре прошлого года в Симферополе митрополит Тихон презентовал свою книгу "Гибель империи. Российский урок", посвященную событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый мужской монастырь появится в СевастополеКрымская митрополия может помочь школе в изучении историиМасштабы грандиозны: как идет строительство парка "Херсонес Таврический"

https://crimea.ria.ru/20231207/mitropolit-tikhon-planiruet-napisat-knigu-o-svyatitele-luke-i-staline-1133367446.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), тихон шевкунов, крымская митрополия, православие, общество, крым, москва, рпц (русская православная церковь), новости