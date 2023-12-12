https://crimea.ria.ru/20231212/krymskaya-mitropoliya-mozhet-pomoch-shkole-v-izuchenii-istorii-1133484158.html

Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории

Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории

Крымская митрополия может быть полезна школе как помощник в изучении детьми истории, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом он... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T13:20

2023-12-12T13:20

2023-12-12T13:24

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тихон шевкунов

крымская митрополия

православие

религия

патриотическое воспитание

история

образование в крыму и севастополе

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря – РИА Новости Крым. Крымская митрополия может быть полезна школе как помощник в изучении детьми истории, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом он сказал журналистам в преддверии заседания руководителей Съезда образовательных организаций по духовно-нравственному воспитанию и образованию регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений."Мы не навязываемся, церковь отделена от государства, а школа от церкви. Но мы можем помочь в вопросах истории, так как у нас много историков, глубоко знающих и античную историю Крыма, и средневековую, и современную. Мы можем всячески содействовать тому, чтобы школьники побывали и прикоснулись к нашим святыням – и Великой Отечественной войны, и древним памятникам. Это очень важно", - считает митрополит.Он привел в пример образовательную программу в Японии, где экскурсии – один из главных воспитательных инструментов.Владыка так же отметил, что в настоящее время крайне важно не только говорить о патриотизме и духовности, но и научить молодое поколение быть благодарным.В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня идет борьба за умы молодежи, за их убеждения.Ранее протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии - сказал, что митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования.Также ранее митрополит заявлял, что в его планах - создать в Симферополе и в МДЦ "Артек" исторический парк "Моя история". 26 таких парков уже работают по всей России, в том числе в Мелитополе и Луганске.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять летМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаМитрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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