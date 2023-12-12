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Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории
Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории
Крымская митрополия может быть полезна школе как помощник в изучении детьми истории, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом он... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T13:20
2023-12-12T13:24
крым
тихон шевкунов
крымская митрополия
православие
религия
патриотическое воспитание
история
образование в крыму и севастополе
дети
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря – РИА Новости Крым. Крымская митрополия может быть полезна школе как помощник в изучении детьми истории, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом он сказал журналистам в преддверии заседания руководителей Съезда образовательных организаций по духовно-нравственному воспитанию и образованию регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений."Мы не навязываемся, церковь отделена от государства, а школа от церкви. Но мы можем помочь в вопросах истории, так как у нас много историков, глубоко знающих и античную историю Крыма, и средневековую, и современную. Мы можем всячески содействовать тому, чтобы школьники побывали и прикоснулись к нашим святыням – и Великой Отечественной войны, и древним памятникам. Это очень важно", - считает митрополит.Он привел в пример образовательную программу в Японии, где экскурсии – один из главных воспитательных инструментов.Владыка так же отметил, что в настоящее время крайне важно не только говорить о патриотизме и духовности, но и научить молодое поколение быть благодарным.В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня идет борьба за умы молодежи, за их убеждения.Ранее протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии - сказал, что митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования.Также ранее митрополит заявлял, что в его планах - создать в Симферополе и в МДЦ "Артек" исторический парк "Моя история". 26 таких парков уже работают по всей России, в том числе в Мелитополе и Луганске.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять летМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаМитрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине
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крым, тихон шевкунов, крымская митрополия, православие, религия, патриотическое воспитание, история, образование в крыму и севастополе, дети, мнения, сергей аксенов, новости крыма
Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории

Митрополит Тихон: церковь может помочь школе преподавать историю

13:20 12.12.2023 (обновлено: 13:24 12.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря – РИА Новости Крым. Крымская митрополия может быть полезна школе как помощник в изучении детьми истории, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом он сказал журналистам в преддверии заседания руководителей Съезда образовательных организаций по духовно-нравственному воспитанию и образованию регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений.
"Мы не навязываемся, церковь отделена от государства, а школа от церкви. Но мы можем помочь в вопросах истории, так как у нас много историков, глубоко знающих и античную историю Крыма, и средневековую, и современную. Мы можем всячески содействовать тому, чтобы школьники побывали и прикоснулись к нашим святыням – и Великой Отечественной войны, и древним памятникам. Это очень важно", - считает митрополит.
Он привел в пример образовательную программу в Японии, где экскурсии – один из главных воспитательных инструментов.
Владыка так же отметил, что в настоящее время крайне важно не только говорить о патриотизме и духовности, но и научить молодое поколение быть благодарным.
"Это важнейшая задача семьи, школы, общества. Не будете учить благодарности – получите неблагодарное поколение – и к родителям, и к государству, и к обществу, и к людям, которые ради них рискуют жизнью. Легче всего сказать: "Мне не надо никакой благодарности". Нет. Благодарность нужна детям, иначе они воспитают последующее поколение нравственных уродов", - подчеркнул митрополит.
В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня идет борьба за умы молодежи, за их убеждения.
"Без духовенства всех конфессий нам будет тяжело. Можно быть суперобразованным, суперумным, но не быть проникшимся в свою родную веру и убеждения. Сколько умных у нас было, но не было тех, кто за страну болел. На мой взгляд, как раз духовность дает ощущение принадлежности к нашей вере, народу, большой стране. Наша основная задача – поддержка президента, ребят, которые на фронте выполняют боевые задачи. И без духовности, без поднятия нравственных основ каждого человека на должный уровень этого не произойдет", - сказал он.
Ранее протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии - сказал, что митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования.
Также ранее митрополит заявлял, что в его планах - создать в Симферополе и в МДЦ "Артек" исторический парк "Моя история". 26 таких парков уже работают по всей России, в том числе в Мелитополе и Луганске.
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КрымТихон ШевкуновКрымская митрополияПравославиеРелигияПатриотическое воспитаниеИсторияОбразование в Крыму и СевастополедетиМненияСергей АксеновНовости Крыма
 
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