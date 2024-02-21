https://crimea.ria.ru/20240221/gruper---ryba-v-chernom-more-1135126179.html

Групер - рыба в Черном море

Групер - рыба в Черном море - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Групер - рыба в Черном море

В Черном море поселился опасный хищник - рыба групер. Как она выглядит, чем питается и какую опасность представляет для других черноморских обителей - в... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T14:33

2024-02-21T14:33

2024-02-21T14:33

групер

рыба

черное море

крым

инбюм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Черном море поселился опасный хищник - рыба групер. Как она выглядит, чем питается и какую опасность представляет для других черноморских обителей - в материале РИА Новости Крым.Кто такая рыба груперГруперы — род лучеперых рыб из семейства каменных окуней (Serranidae). Фактически – это морские окуни. Всего их насчитывают 88 видов. Рыба имеет яркую окраску — большое количество ярких пятен, полос и точек на темном фоне, но все это может меняться в зависимости от конкретной ситуации и окружающих условий.Групер - опасный хищник с особенным строением челюстей, что позволяет этим рыбам с силой засасывать добычу, которой могут стать, рыба, скаты, мелкие акулы, а в южных широтах даже молодые морские черепахи.Длина рыбы групер колеблется от 20 сантиметров и может достигать 2,7 метров, масса тела — от 100 граммов до более 450 кг. При этом в Черном море массово обитает только один "аборигенный" вид – каменный окунь. Однако, по данным специалистов Института биологии Южных морей, с 2013 года в черноморских водах из-за изменения климата поселился еще и корейский окунь, который вполне вписывается в экосистему.Рыба групер в Черном мореКорейский (темный) окунь - это дальневосточный вид, в последние годы он начал активно набирать численность в Черном море, куда проникнуть самостоятельно не мог. Его привезли в качестве малька или личинки с балластными водами либо с посадочным материалом устриц, которые сейчас широко используются в Крыму. Появление нового хищника приведет к изменению взаимоотношений внутри сообществ, в которые он встраивается. С какими-то видами он вступит в конкурентные взаимоотношения, поясняли ранее в ИнБЮМ. Однако ученые призывают не паниковать - этот вид рыбы групер будет влиять на численность видов, на которые охотится, но со временем встроится в экосистему и баланс восстановится.При этом вес этого вида может достигать трех-четырех килограммов, - а это значит, рыба имеет большое промысловое значение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуБиолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря Что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240220/v-chernom-more-poselilsya-opasnyy-khischnik-tak-li-eto-i-chem-grozit-1135102156.html

черное море

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групер, рыба, черное море, крым, инбюм