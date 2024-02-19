https://crimea.ria.ru/20240219/glavnoe-za-den-19-fevralya-1135070151.html

Главное за день: 19 февраля

Главное за день: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Главное за день: 19 февраля

Президент России Владимир Путин дал правительству и главам субъектов Федерации несколько важных поручений, армия России полностью освободила коксохимический... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T22:34

2024-02-19T22:34

2024-02-19T23:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал правительству и главам субъектов Федерации несколько важных поручений, армия России полностью освободила коксохимический завод в Авдеевке, противник в зоне СВО несет огромные потери. Киев готовится применять против военных РФ синильную кислоту и аммиак, в Брянской области в результате обстрела со стороны Украины пострадали два человека. В результате терактов, спланированных украинскими спецслужбами, были отравлены главы российских регионов Владимир Сальдо и Леонид Пасечник, агент СБУ также готовил теракт в Запорожской области. Киев намерен выставить на торги почти 700 объектов и российских активов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поручения Путина: о продлении социальных программ, пенсиях медиков и экономическом развитииПрезидент России в ходе рабочего дня подписал большой список поручений для членов правительства, главы Нацбанка РФ Эльвиры Набиуллиной и руководящих лиц субъектов Российской Федерации. В частности, Владимир Путин поручил продлить действие социальных программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель" до 2030 года, рассмотреть вопрос выхода на пенсию медработников частных клиник, разработать программу капитального ремонта дошкольных детских учреждений, заняться развитием системы международных платежей и продумать меры социальной поддержки многодетных отцов.Российские военные полностью освободили коксохимический завод в АвдеевкеГруппировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги, сообщили утром в Минобороны РФ. Украинские боевики за прошедшие сутки потеряли более тысячи человек и несколько десятков единиц техники.Российские военные также вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Киев готовится применять против российской армии синильную кислоту и аммиакКиев планирует подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По имеющейся информации, киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск", – заявил Кириллов.По данным Минобороны, с сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска.ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человекаУкраинские боевики обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, нацеленный на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде семи килограммов взрывчатого вещества и уничтожили заряд на месте.Украинские спецслужбы пытались отравить Сальдо и ПасечникаГубернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году отравили рицином, а глава ЛНР Леонид Пасечник в 2023 году получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в Список 1 КЗХО. Кроме того, 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями".По данным Минобороны, известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаютсяФСБ нейтрализовала украинского агентаАгент украинских спецслужб готовил теракт с использованием взрывчатки против политика в Запорожской области, сообщает Центр общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области", – цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.При задержании диверсант оказал сопротивление и был нейтрализован.Киев намерен продать российские активыКак заявил глава украинского фонда госимущества Виталий Коваль, средства от продажи российских санкционных активов направят "на восстановление Украины"."Мы планируем продажу попавших под санкции активов (РФ – ред.). В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом", – сказал Коваль на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины.При этом, о каких именно активах идет речь, глава украинского фонда госимущества не уточнил.

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https://crimea.ria.ru/20240219/ukraina-tak-i-ne-smogla-vyyti-na-uroven-vvp-1990-goda-1135060986.html

https://crimea.ria.ru/20240219/mishustin-poruchil-aktivnee-modernizirovat-boevye-sistemy-dlya-svo-1135059373.html

https://crimea.ria.ru/20240219/razdelitelnye-linii-s-rossiey-v-evrope-ekspert-otsenil-slova-pistoriusa-1135050425.html

https://crimea.ria.ru/20240219/vzryvy-v-khersone---povrezhdena-priportovaya-infrastruktura-1135044166.html

https://crimea.ria.ru/20240219/glavnye-novosti-kryma-19-fevralya-1135068701.html

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