https://crimea.ria.ru/20240219/bolshe-tysyachi-chelovek-poteryali-vsu-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1135058528.html

Больше тысячи человек потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Больше тысячи человек потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Больше тысячи человек потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T16:54

2024-02-19T16:54

2024-02-19T16:58

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

купянск

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне спецоперации потери ВСУ составили больше 1000 человек, один танк "Леопард" и больше 50 единиц другой боевой техники. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны.На Купянском направлении украинская армия потеряла до 30-ти военнослужащих, а также танк "Леопард", два бронетранспортера и четыре автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика", – говорится в сообщении.На Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 250-ти военнослужащих, сожжены две БМП, два автомобиля и гаубица Д-30.На Авдеевском направлении российские военные заняли более выгодные позиции, а также полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.На этом направлении ВСУ потеряли до 565-ти человек убитыми и ранеными. Также выведены из строя две боевые бронемашины, 23 автомобиля и две американские артиллерийские системы М777 и гаубица Д-30.На Южно-Донецком направлении потери украинской армии составили до 150-ти военнослужащих, три автомобиля, САУ "Акация", гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении киевский режим потерял до 45-ти боевиков, четыре пикапа и гаубица Д-20.Сутками ранее ВСУ потеряли в зоне СВО больше 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники.Также накануне в районе села Желанное ДНР уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и ГСМ.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиковСтрана-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу