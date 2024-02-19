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ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека

ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 19.02.2024

ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека

Украинские боевики обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T14:15

2024-02-19T14:15

2024-02-19T14:15

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александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Так, 15 февраля в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек, ранены 19 жителей.17 февраля в результате обстрела ранения получил водитель трактора.В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над территорией Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителейВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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