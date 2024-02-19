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ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека
ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 19.02.2024
ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека
Украинские боевики обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T14:15
2024-02-19T14:15
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
обстрелы всу
происшествия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Так, 15 февраля в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек, ранены 19 жителей.17 февраля в результате обстрела ранения получил водитель трактора.В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над территорией Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителейВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, происшествия, новости сво, новости
ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека

Двое жителей Брянской области пострадали в результате обстрела ВСУ – Богомаз

14:15 19.02.2024
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Так, 15 февраля в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек, ранены 19 жителей.
17 февраля в результате обстрела ранения получил водитель трактора.
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над территорией Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областей.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазОбстрелы ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
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