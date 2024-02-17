Главное за день: 17 февраля
Главные события и заявления субботы, 17 февраля
22:21 17.02.2024 (обновлено: 22:25 17.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Взятие Авдеевки и другие успехи Армии России в зоне СВО. Массированная беспилотная атака на регионы России. Смертельный удар по Пантелеймоновке и взрыв в детской спортшколе Мелитополя. Заявление польского генерала по Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взятие Авдеевки
Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.
Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.
Успехи Армии России
Массированная беспилотная атака ВСУ
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.
Губернатор Курской области Роман Старовойт позже сообщил о попытке ВСУ атаковать с помощью дрона город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сказано на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте".
Взрывы и обрушения
Четыре человека, в том числе ребенок 2009 года рождения, погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Пострадали шестеро, в их числе также дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным местных властей, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали.
ЧП в спортивной школе Мелитополя
Днем в субботу взрыв прогремел в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя. Все посетители школы были эвакуированы. На месте работали экстренные и оперативные службы. Позже Следком назвал причиной взрыва непроизвольную детонацию боеприпаса. По данным СК, несколько человек получили травмы. Предварительно, ЧП произошло при демонстрации оружия в ходе турнира по самбо. На данный момент организована процессуальная проверка по факту происшествия.
Заявление польского генерала
Украина не только не вернет Крым, но и рискует потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью в субботу. Генерал отметил, что "на данный момент российская армия обладает стратегическим преимуществом и инициативой".