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Главное за день: 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Главное за день: 17 февраля
Главное за день: 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Главное за день: 17 февраля
Взятие Авдеевки и другие успехи Армии России в зоне СВО. Массированная беспилотная атака на регионы России. Смертельный удар по Пантелеймоновке и взрыв в... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T22:21
2024-02-17T22:25
главное за день
авдеевка
новости сво
крым
польша
мелитополь
донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Взятие Авдеевки и другие успехи Армии России в зоне СВО. Массированная беспилотная атака на регионы России. Смертельный удар по Пантелеймоновке и взрыв в детской спортшколе Мелитополя. Заявление польского генерала по Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взятие АвдеевкиГлавком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение. Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому. Успехи Армии РоссииРоссийские военные за сутки разбили авиатехнику ВСУ на вражеских аэродромах, склады со снарядами и пункты дислокации иностранных наемников, а также уничтожили еще 975 украинских солдат и улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Массированная беспилотная атака ВСУВ ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА. Губернатор Курской области Роман Старовойт позже сообщил о попытке ВСУ атаковать с помощью дрона город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сказано на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". Взрывы и обрушенияЧетыре человека, в том числе ребенок 2009 года рождения, погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Пострадали шестеро, в их числе также дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным местных властей, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали. ЧП в спортивной школе МелитополяДнем в субботу взрыв прогремел в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя. Все посетители школы были эвакуированы. На месте работали экстренные и оперативные службы. Позже Следком назвал причиной взрыва непроизвольную детонацию боеприпаса. По данным СК, несколько человек получили травмы. Предварительно, ЧП произошло при демонстрации оружия в ходе турнира по самбо. На данный момент организована процессуальная проверка по факту происшествия. Заявление польского генералаУкраина не только не вернет Крым, но и рискует потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью в субботу. Генерал отметил, что "на данный момент российская армия обладает стратегическим преимуществом и инициативой".
https://crimea.ria.ru/20240217/v-krymu-syrskogo-i-zelenskogo-sravnili-s-generalami-vermakhta-1135017498.html
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главное за день, авдеевка, новости сво, крым, польша, мелитополь, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы курской области, курская область, новости
Главное за день: 17 февраля

Главные события и заявления субботы, 17 февраля

22:21 17.02.2024 (обновлено: 22:25 17.02.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкАвдеевка
Авдеевка - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Взятие Авдеевки и другие успехи Армии России в зоне СВО. Массированная беспилотная атака на регионы России. Смертельный удар по Пантелеймоновке и взрыв в детской спортшколе Мелитополя. Заявление польского генерала по Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Взятие Авдеевки

Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.
Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
20:59
В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта

Успехи Армии России

Российские военные за сутки разбили авиатехнику ВСУ на вражеских аэродромах, склады со снарядами и пункты дислокации иностранных наемников, а также уничтожили еще 975 украинских солдат и улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях.

Массированная беспилотная атака ВСУ

В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.
Губернатор Курской области Роман Старовойт позже сообщил о попытке ВСУ атаковать с помощью дрона город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сказано на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте".
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22:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма

Взрывы и обрушения

Четыре человека, в том числе ребенок 2009 года рождения, погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Пострадали шестеро, в их числе также дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным местных властей, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали.

ЧП в спортивной школе Мелитополя

Днем в субботу взрыв прогремел в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя. Все посетители школы были эвакуированы. На месте работали экстренные и оперативные службы. Позже Следком назвал причиной взрыва непроизвольную детонацию боеприпаса. По данным СК, несколько человек получили травмы. Предварительно, ЧП произошло при демонстрации оружия в ходе турнира по самбо. На данный момент организована процессуальная проверка по факту происшествия.

Заявление польского генерала

Украина не только не вернет Крым, но и рискует потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью в субботу. Генерал отметил, что "на данный момент российская армия обладает стратегическим преимуществом и инициативой".
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Главное за деньАвдеевкаНовости СВОКрымПольшаМелитопольДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Курской областиКурская областьНовости
 
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Заголовок открываемого материала
23:37Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки
22:46Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
22:44Авдеевка полностью освобождена
22:29Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
22:21Главное за день: 17 февраля
22:01Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма
21:21Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти
20:59В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
20:37Стратегия ЕС по Украине провалилась – Орбан
20:13Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу
19:51Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме
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