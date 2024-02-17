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Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов
Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T12:37
2024-02-17T12:37
2024-02-17T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". "На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации"", - говорится в сообщении.Отмечается, что радиационный фон в районе станции не превышает естественных фоновых значений.В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, в том числе один дрон сбит над Курской областью, сообщали ранее в Минобороны России. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в свом Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать с помощью БПЛА город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Позже Старовойт сообщил о повторной атаке - в селе Кульбаки Глушковского района насчитали 8 прилетов, повреждена газовая труба, два административных здания и одно домовладение, пострадавших нет.Читайте на РИА Новости Крым:Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭСПодробности атаки на Курскую АЭС: дрон врезался в склад ядерных отходовВСУ пытались атаковать атомград Курчатов
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курск, курская область, обстрелы курской области, курчатов, аэс, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов
Курская АЭС работает штатно после сообщений о сбитом БПЛА над атомоградом Курчатов
12:37 17.02.2024 (обновлено: 12:40 17.02.2024)