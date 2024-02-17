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Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов

Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости Крым, 17.02.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". "На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации"", - говорится в сообщении.Отмечается, что радиационный фон в районе станции не превышает естественных фоновых значений.В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, в том числе один дрон сбит над Курской областью, сообщали ранее в Минобороны России. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в свом Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать с помощью БПЛА город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Позже Старовойт сообщил о повторной атаке - в селе Кульбаки Глушковского района насчитали 8 прилетов, повреждена газовая труба, два административных здания и одно домовладение, пострадавших нет.Читайте на РИА Новости Крым:Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭСПодробности атаки на Курскую АЭС: дрон врезался в склад ядерных отходовВСУ пытались атаковать атомград Курчатов

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курчатов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, курская область, обстрелы курской области, курчатов, аэс, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия