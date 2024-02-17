Рейтинг@Mail.ru
Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240217/kurskaya-aes-rabotaet-shtatno-posle-ataki-vsu-na-kurchatov-1135011145.html
Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов
Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T12:37
2024-02-17T12:40
курск
курская область
обстрелы курской области
курчатов
аэс
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132350572_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_eaca02eff5620055a8f46da52e95a236.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". "На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации"", - говорится в сообщении.Отмечается, что радиационный фон в районе станции не превышает естественных фоновых значений.В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, в том числе один дрон сбит над Курской областью, сообщали ранее в Минобороны России. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в свом Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать с помощью БПЛА город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Позже Старовойт сообщил о повторной атаке - в селе Кульбаки Глушковского района насчитали 8 прилетов, повреждена газовая труба, два административных здания и одно домовладение, пострадавших нет.Читайте на РИА Новости Крым:Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭСПодробности атаки на Курскую АЭС: дрон врезался в склад ядерных отходовВСУ пытались атаковать атомград Курчатов
курск
курская область
курчатов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132350572_0:0:416:312_1920x0_80_0_0_57f925b304d5c540512a148c2664563f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курск, курская область, обстрелы курской области, курчатов, аэс, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов

Курская АЭС работает штатно после сообщений о сбитом БПЛА над атомоградом Курчатов

12:37 17.02.2024 (обновлено: 12:40 17.02.2024)
 
© РосэнергоатомКурская АЭС
Курская АЭС
© Росэнергоатом
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте".
"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что радиационный фон в районе станции не превышает естественных фоновых значений.
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, в том числе один дрон сбит над Курской областью, сообщали ранее в Минобороны России.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в свом Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать с помощью БПЛА город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет.
Позже Старовойт сообщил о повторной атаке - в селе Кульбаки Глушковского района насчитали 8 прилетов, повреждена газовая труба, два административных здания и одно домовладение, пострадавших нет.
Читайте на РИА Новости Крым:
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
Подробности атаки на Курскую АЭС: дрон врезался в склад ядерных отходов
ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов
 
КурскКурская областьОбстрелы Курской областиКурчатовАЭСВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Подросток умер в больнице после ДТП в Севастополе - возбуждено дело
12:37Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов
12:23Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки
12:16Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя
11:50Гарантии безопасности для Украины - в Крыму назвали важный нюанс
11:20ДТП с большегрузом на Кубани унесло две жизни
11:10Скандальный "дом Пляса" в Балаклаве демонтирован на 65% - Развожаев
10:45Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"
10:18В России упростили условия переселения для репатриантов - кабмин
09:22340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым
09:16"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране
08:45Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО
08:313500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар
08:10Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году
07:47В Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутах
07:21Массовая атака ВСУ на четыре области России: сбиты 16 беспилотников
07:01Чем опасно повышение солености Азовского моря – мнение
06:31Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки
00:01Туманы и мокрый снег: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 17 февраля
Лента новостейМолния