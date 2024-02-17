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При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком

При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком - РИА Новости Крым, 17.02.2024

При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком

Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детской спортивной школе в №3 в Мелитополе. Предварительно, причиной стало ЧП при демонстрации оружия в... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T17:15

2024-02-17T17:15

2024-02-17T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детской спортивной школе в №3 в Мелитополе. Предварительно, причиной стало ЧП при демонстрации оружия в ходе турнира по самбо. На данный момент организована процессуальная проверка по факту происшествия, сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области.О взрыве в детско-юношеской спортивной школе N3 города Мелитополя в субботу сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечалось, что все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы.По данным СК, несколько человек получили травмы.По данному факту следователями следственного отдела по городу Мелитополю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области проводится процессуальная проверка.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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