https://crimea.ria.ru/20240217/v-sk-nazvali-prichinu-chp-v-detskoy-sportshkole-melitopolya-1135013880.html
При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком
При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком - РИА Новости Крым, 17.02.2024
При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком
Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детской спортивной школе в №3 в Мелитополе. Предварительно, причиной стало ЧП при демонстрации оружия в... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T17:15
2024-02-17T17:15
2024-02-17T17:32
мелитополь
происшествия
запорожская область
общество
взрыв
дети
школа
спорт
су следкома россии по запорожской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детской спортивной школе в №3 в Мелитополе. Предварительно, причиной стало ЧП при демонстрации оружия в ходе турнира по самбо. На данный момент организована процессуальная проверка по факту происшествия, сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области.О взрыве в детско-юношеской спортивной школе N3 города Мелитополя в субботу сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечалось, что все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы.По данным СК, несколько человек получили травмы.По данному факту следователями следственного отдела по городу Мелитополю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области проводится процессуальная проверка.
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bbb31f19fdcd72e6bcb875d729f1238a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия, запорожская область, общество, взрыв, дети, школа, спорт, су следкома россии по запорожской области, новости, новые регионы россии
При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком
Детонация боеприпаса РПГ стала причиной взрыва в спортшколе Мелитополя - Следком области
17:15 17.02.2024 (обновлено: 17:32 17.02.2024)