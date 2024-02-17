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При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком
При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком - РИА Новости Крым, 17.02.2024
При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком
Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детской спортивной школе в №3 в Мелитополе. Предварительно, причиной стало ЧП при демонстрации оружия в... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T17:15
2024-02-17T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детской спортивной школе в №3 в Мелитополе. Предварительно, причиной стало ЧП при демонстрации оружия в ходе турнира по самбо. На данный момент организована процессуальная проверка по факту происшествия, сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области.О взрыве в детско-юношеской спортивной школе N3 города Мелитополя в субботу сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечалось, что все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы.По данным СК, несколько человек получили травмы.По данному факту следователями следственного отдела по городу Мелитополю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области проводится процессуальная проверка.
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мелитополь, происшествия, запорожская область, общество, взрыв, дети, школа, спорт, су следкома россии по запорожской области, новости, новые регионы россии
При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком

Детонация боеприпаса РПГ стала причиной взрыва в спортшколе Мелитополя - Следком области

17:15 17.02.2024 (обновлено: 17:32 17.02.2024)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детской спортивной школе в №3 в Мелитополе. Предварительно, причиной стало ЧП при демонстрации оружия в ходе турнира по самбо. На данный момент организована процессуальная проверка по факту происшествия, сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области.
О взрыве в детско-юношеской спортивной школе N3 города Мелитополя в субботу сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечалось, что все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы.
"17 февраля 2024 года в ДЮСШ № 3 города Мелитополя во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок. В результате произошла детонация боеприпаса", - сказано в сообщении.
По данным СК, несколько человек получили травмы.

"Несколько человек получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь, никто не госпитализирован", - добавили в ведомстве.

По данному факту следователями следственного отдела по городу Мелитополю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области проводится процессуальная проверка.
 
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