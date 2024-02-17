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Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя

Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя

Взрыв прогремел в субботу днем в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T14:51

2024-02-17T14:51

2024-02-17T14:52

мелитополь

запорожская область

происшествия

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в субботу днем в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.Сейчас территорию возле школы оцепили. На месте работают спасатели МЧС, правоохранители и медики скорой помощи. Подконтрольную России часть Запорожской области регулярно обстреливают ВСУ. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Читайте также на РИА Новости Крым: Сильный взрыв прогремел в Мелитополе Взрыв прогремел в Мелитополе Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант

мелитополь

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, происшествия, взрыв, школа, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)