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Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя
Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя
Взрыв прогремел в субботу днем в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T14:51
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мелитополь
запорожская область
происшествия
взрыв
школа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в субботу днем в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.Сейчас территорию возле школы оцепили. На месте работают спасатели МЧС, правоохранители и медики скорой помощи. Подконтрольную России часть Запорожской области регулярно обстреливают ВСУ. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Читайте также на РИА Новости Крым: Сильный взрыв прогремел в Мелитополе Взрыв прогремел в Мелитополе Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант
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мелитополь, запорожская область, происшествия, взрыв, школа, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя

МЧС: в мелитопольской спортивной школе прогремел взрыв - люди эвакуированы

14:51 17.02.2024 (обновлено: 14:52 17.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в субботу днем в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

"В ДЮСШ N3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация уточняется и будет дополнена", - рассказали в оперативных службах.

Сейчас территорию возле школы оцепили. На месте работают спасатели МЧС, правоохранители и медики скорой помощи.
Подконтрольную России часть Запорожской области регулярно обстреливают ВСУ. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев.
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МелитопольЗапорожская областьПроисшествияВзрывШколаНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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