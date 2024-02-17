https://crimea.ria.ru/20240217/rossiyskie-voennye-razbili-aviatekhniku-vsu-i-punkty-dislokatsii-naemnikov-1135012106.html

Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников

Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников

Российские военные разбили авиатехнику ВСУ на вражеских аэродромах, склады со снарядами и пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сказано в субботней... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T14:03

2024-02-17T14:03

2024-02-17T14:03

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские военные разбили авиатехнику ВСУ на вражеских аэродромах, склады со снарядами и пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сказано в субботней сводке Минобороны России.Средствами ПВО за сутки перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три зенитные управляемые ракеты С-200, а также уничтожены 47 вражеских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также над Запорожской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделюРоссийские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемниковПункт управления ВСУ разбит под Донецком

https://crimea.ria.ru/20240217/vs-rf-uluchshayut-takticheskoe-polozhenie---unichtozheny-esche-975-boevikov-1135011761.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, новости сво, новости