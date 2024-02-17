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Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников
Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников
Российские военные разбили авиатехнику ВСУ на вражеских аэродромах, склады со снарядами и пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сказано в субботней... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T14:03
2024-02-17T14:03
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские военные разбили авиатехнику ВСУ на вражеских аэродромах, склады со снарядами и пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сказано в субботней сводке Минобороны России.Средствами ПВО за сутки перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три зенитные управляемые ракеты С-200, а также уничтожены 47 вражеских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также над Запорожской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделюРоссийские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемниковПункт управления ВСУ разбит под Донецком
https://crimea.ria.ru/20240217/vs-rf-uluchshayut-takticheskoe-polozhenie---unichtozheny-esche-975-boevikov-1135011761.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, новости сво, новости
Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников

Минобороны: ВС РФ разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации иностранных наемников

14:03 17.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские военные разбили авиатехнику ВСУ на вражеских аэродромах, склады со снарядами и пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сказано в субботней сводке Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах", - сообщили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три зенитные управляемые ракеты С-200, а также уничтожены 47 вражеских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также над Запорожской областью.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.
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