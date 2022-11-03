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Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
Российские военные отразили атаки на Купянском направлении, разбиты две роты иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T15:25
2022-11-03T15:25
2022-11-03T15:25
крым
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки на Купянском направлении, разбиты две роты иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ликвидированы три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви".На Красно-Лиманском направлении украинские военные попытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Однако российские бойцы отбросили противника на исходные позиции.Кроме того, ВС России нанесли удар по выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики.В районах населенных пунктов Водяное и Новоселка ДНР уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
Российские военные на Купянском направлении разбили две роты иностранных наемников
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки на Купянском направлении, разбиты две роты иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. Все атаки отражены. В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Ликвидированы три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви".
На Красно-Лиманском направлении украинские военные попытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Однако российские бойцы отбросили противника на исходные позиции.
Кроме того, ВС России нанесли удар по выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей", - добавили в оборонном ведомстве.
В районах населенных пунктов Водяное и Новоселка ДНР уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.