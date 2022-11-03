https://crimea.ria.ru/20221103/rossiyskie-voennye-razbili-v-lnr-dve-roty-inostrannykh-naemnikov-1125227072.html

Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников

Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников

Российские военные отразили атаки на Купянском направлении, разбиты две роты иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T15:25

2022-11-03T15:25

2022-11-03T15:25

крым

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки на Купянском направлении, разбиты две роты иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ликвидированы три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви".На Красно-Лиманском направлении украинские военные попытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Однако российские бойцы отбросили противника на исходные позиции.Кроме того, ВС России нанесли удар по выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики.В районах населенных пунктов Водяное и Новоселка ДНР уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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