https://crimea.ria.ru/20240216/glavnye-novosti-kryma-16-fevralya-1135006293.html

Главные новости Крыма: 16 февраля

Главные новости Крыма: 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Главные новости Крыма: 16 февраля

Глава администрации Евпатории Елена Демидова уволилась по собственному желанию. В Ленинском районе Крыма после жалобы персонала уволили главного врача. В... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T22:51

2024-02-16T22:51

2024-02-16T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Глава администрации Евпатории Елена Демидова уволилась по собственному желанию. В Ленинском районе Крыма после жалобы персонала уволили главного врача. В Севастополе объявляли воздушную тревогу, Крымской мост дважды за день закрывали для проезда – там сохраняется очередь из автомобилей. Настоящая приключенческая история в Севастополе: таможенники обнаружили угнанную на Карибах яхту. До 1 марта будут завершены выплаты пострадавшим в результате ноябрьского шторма. Актер Владимир Машков рассказал, когда в Крым вернется большое кино.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Глава Евпатории уходит в отставкуМэр Евпатории Елена Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам", - сообщил он в своем Telegram-канале.Евпаторийскую администрацию Демидова возглавляла с декабря 2022 года.В крымской больнице по жалобе коллектива уволен главврачСотрудники Ленинской центральной районной больницы обратились с жалобой к правительству республики на действия руководства медучреждения. Персонал был недоволен размерами назначенных материальных выплат. По итогам рассмотрения конфликта был уволен главный врач, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."Вместе с Министерством здравоохранения РК отработали обращение коллектива Ленинской центральной районной больницы в адрес правительства республики в части несогласия с размером материальной выплаты. Была установлена недоработка руководства больницы, принято решение об увольнении главного врача. С сотрудниками проведен расчет", - написал Сергей Аксенов.Воздушная тревога в СевастополеДнем в Севастополе звучала сирена, губернатор Михаил Развожаев объявил ракетную опасность. На это время жителям рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Отбой тревоги объявили через полтора часа.Крымский мост в течение дня закрывали для проезда автотранспорта дважды, к вечеру на подъездах к мосту скопилось около девятисот автомобилей.В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхтуВ 2019 году яхту похитила на Карибских островах группа россиян, сообщила пресс-служба Севастопольской таможни."Туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, где взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 миллионов рублей. Они перегнали судно на родину, зарегистрировав его по поддельным документам", - сказано в сообщении.В Севастополе подозреваемые организовали бизнес: они стали сдавать яхту в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни.Количество пострадавших от шторма в Крыму увеличилось на 16,5 тысячЕще 16,5 тысяч жителей Крыма признаны пострадавшими от последствий урагана, прошедшего в ноябре прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что после отработки всех спорных вопросов по принятию решений о выплате единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, были скорректированы границы зоны ЧС в Симферополе, Саках, Бахчисарайском, Джанкойском, Белогорском, Нижнегорском, Сакском и Симферопольский районах."В связи с этим количество положительных решений по выплатам увеличено на 16,5 тысяч, – написал в своем Telegram-канале Аксенов. – Общее число по Республике Крым составило 380 926 решений".До 1 марта работа по выплатам будет завершена, добавил он.Машков рассказал, когда в Крым вернется большое киноКрым всегда был и останется местом притяжения для кинематографистов, заявил народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков."Здесь всегда снималось кино и будет сниматься. Да, сейчас тяжелая логистика, но здесь обязательно будет то, что должно было быть и было всегда", - сказал он.Сам Владимир Машков снимался в Крыму неоднократно, на полуострове проходили съемки одной из первых его картин."Много связано с Крымом, а если говорить за последние годы, то уже два года подряд наш театр (с 2018 года Машков возглавляет Театр Олега Табакова и Театральную школу Олега Табакова – ред.) приезжает в Херсонес. У каждого гражданина России есть связь с Крымом, потому что именно здесь родилась вера - отсюда все началось, из Херсонеса. Здесь удивительное пространство", - отметил народный артист.

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https://crimea.ria.ru/20240216/netrezvyy-zhitel-kryma-oblil-sestru-benzinom-i-podzheg-1135000445.html

https://crimea.ria.ru/20240216/v-sevastopole-izmenitsya-raspisanie-passazhirskikh-katerov-1135002372.html

https://crimea.ria.ru/20240216/osadki-i-poteplenie-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-ot-fobos-1134993236.html

https://crimea.ria.ru/20240216/plyazhi-kryma-reki-chernomorsko-azovskogo-basseyna-i-budut-monitorit-s-mks-1135003662.html

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