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Крымский мост закрыт во второй раз
Крымский мост закрыт во второй раз - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Крымский мост закрыт во второй раз
Движение транспорта на Крымскому мосту закрыто второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T15:00
2024-02-16T15:00
2024-02-16T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта на Крымскому мосту закрыто второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу днем мост также временно закрывали для проезда, это связано с мерами безопасности. Ограничение продлилось около получаса, после чего движение было восстановлено в штатном режиме. После открытия проезда на подъездах к мосту со стороны Керчи образовалась очередь в 108 транспортных средств.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост закрыт во второй раз
Крымский мост снова закрыт для проезда транспорта
15:00 16.02.2024 (обновлено: 15:06 16.02.2024)