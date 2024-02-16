https://crimea.ria.ru/20240216/krymskiy-most-zakryt-vo-vtoroy-raz-1134996739.html

Крымский мост закрыт во второй раз

Крымский мост закрыт во второй раз - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Крымский мост закрыт во второй раз

Движение транспорта на Крымскому мосту закрыто второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T15:00

2024-02-16T15:00

2024-02-16T15:06

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта на Крымскому мосту закрыто второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу днем мост также временно закрывали для проезда, это связано с мерами безопасности. Ограничение продлилось около получаса, после чего движение было восстановлено в штатном режиме. После открытия проезда на подъездах к мосту со стороны Керчи образовалась очередь в 108 транспортных средств.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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