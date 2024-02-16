Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт во второй раз - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240216/krymskiy-most-zakryt-vo-vtoroy-raz-1134996739.html
Крымский мост закрыт во второй раз
Крымский мост закрыт во второй раз - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Крымский мост закрыт во второй раз
Движение транспорта на Крымскому мосту закрыто второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T15:00
2024-02-16T15:06
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта на Крымскому мосту закрыто второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу днем мост также временно закрывали для проезда, это связано с мерами безопасности. Ограничение продлилось около получаса, после чего движение было восстановлено в штатном режиме. После открытия проезда на подъездах к мосту со стороны Керчи образовалась очередь в 108 транспортных средств.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост закрыт во второй раз

Крымский мост снова закрыт для проезда транспорта

15:00 16.02.2024 (обновлено: 15:06 16.02.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта на Крымскому мосту закрыто второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
В пятницу днем мост также временно закрывали для проезда, это связано с мерами безопасности. Ограничение продлилось около получаса, после чего движение было восстановлено в штатном режиме. После открытия проезда на подъездах к мосту со стороны Керчи образовалась очередь в 108 транспортных средств.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород
16:31Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:29Крымский мост снова открыт
16:17Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков
16:07Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности
15:44Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю
15:3230 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено
15:2020-летний севастополец ответит за дискредитацию Армии России
15:04Воздушная тревога звучит в Севастополе
15:00Крымский мост закрыт во второй раз
14:55Следком начал проверку по факту смерти Навального*
14:37Выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму завершат к 1 марта
14:29В Симферополе появится новый автобусный маршрут
14:23Алексей Навальный* умер в колонии
14:09Ситуация у Крымского моста после открытия движения
13:49Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров
13:36Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин
13:32Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
13:24Крымский мост открыли для проезда
13:00Крымский мост закрыт для проезда
Лента новостейМолния