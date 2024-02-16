https://crimea.ria.ru/20240216/situatsiya-u-krymskogo-mosta-posle-otkrytiya-dvizheniya-1134995805.html

Ситуация у Крымского моста после открытия движения

Ситуация у Крымского моста после открытия движения - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Ситуация у Крымского моста после открытия движения

После временного ограничения для проезда автомобилей у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T14:09

2024-02-16T14:09

2024-02-16T14:11

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

логистика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_e24ed3845013a9be690c001eb857b5c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. После временного ограничения для проезда автомобилей у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение машин по Крымскому мосту было ограничено в 13:00. Запрет на проезд действовал больше 20 минут.Проезд со стороны Тамани свободен - очередей перед пунктами досмотра нет. Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма