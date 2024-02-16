https://crimea.ria.ru/20240216/situatsiya-u-krymskogo-mosta-posle-otkrytiya-dvizheniya-1134995805.html
Ситуация у Крымского моста после открытия движения
Ситуация у Крымского моста после открытия движения - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Ситуация у Крымского моста после открытия движения
После временного ограничения для проезда автомобилей у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T14:09
2024-02-16T14:09
2024-02-16T14:11
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. После временного ограничения для проезда автомобилей у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение машин по Крымскому мосту было ограничено в 13:00. Запрет на проезд действовал больше 20 минут.Проезд со стороны Тамани свободен - очередей перед пунктами досмотра нет. Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
Ситуация у Крымского моста после открытия движения
Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидают 108 машин
14:09 16.02.2024 (обновлено: 14:11 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. После временного ограничения для проезда автомобилей у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение машин по Крымскому мосту было ограничено
в 13:00. Запрет на проезд действовал
больше 20 минут.
"В очереди со стороны Керчи находится 108 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Проезд со стороны Тамани свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.