Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240216/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1134588938.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T13:24
2024-02-16T13:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
керчь
тамань
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, тамань, логистика
Крымский мост открыли для проезда

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

13:24 16.02.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКерчьТаманьЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму завершат к 1 марта
14:29В Симферополе появится новый автобусный маршрут
14:23Алексей Навальный* умер в колонии
14:09Ситуация у Крымского моста после открытия движения
13:49Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров
13:36Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин
13:32Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
13:24Крымский мост открыли для проезда
13:00Крымский мост закрыт для проезда
12:42Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты
12:24Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров
12:09Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи
11:51В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту
11:41Миллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО
11:26Как идет строительство новой поликлиники в Симферополе
10:47Глава Евпатории уходит в отставку
10:34Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской области
10:21Дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по Белгороду
09:55Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм
09:04Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Лента новостейМолния