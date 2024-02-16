https://crimea.ria.ru/20240216/v-ocheredi-na-krymskom-mostu-stoit-pochti-900-avtomobiley-1135000730.html

В очереди на Крымском мосту стоит почти 900 автомобилей

В очереди на Крымском мосту стоит почти 900 автомобилей - РИА Новости Крым, 16.02.2024

В очереди на Крымском мосту стоит почти 900 автомобилей

Перед въездами на Крымский мост образовалась очередь, всего с обеих сторон прохождения досмотра ожидают 883 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T17:15

2024-02-16T17:15

2024-02-16T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Перед въездами на Крымский мост образовалась очередь, всего с обеих сторон прохождения досмотра ожидают 883 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Со стороны Керчи своей очереди к транспортному переходу ожидают 690 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов.Движение транспорта на Крымскому мосту в пятницу закрывали дважды, это связано с мерами безопасности. В первый раз ограничение продлилось около получаса, во второй - около 1,5 часа.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуРабота Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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