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В очереди на Крымском мосту стоит почти 900 автомобилей
В очереди на Крымском мосту стоит почти 900 автомобилей - РИА Новости Крым, 16.02.2024
В очереди на Крымском мосту стоит почти 900 автомобилей
Перед въездами на Крымский мост образовалась очередь, всего с обеих сторон прохождения досмотра ожидают 883 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T17:15
2024-02-16T17:15
2024-02-16T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Перед въездами на Крымский мост образовалась очередь, всего с обеих сторон прохождения досмотра ожидают 883 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Со стороны Керчи своей очереди к транспортному переходу ожидают 690 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов.Движение транспорта на Крымскому мосту в пятницу закрывали дважды, это связано с мерами безопасности. В первый раз ограничение продлилось около получаса, во второй - около 1,5 часа.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуРабота Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, новости, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
В очереди на Крымском мосту стоит почти 900 автомобилей
По двум сторонам Крымского моста скопились длинные очереди
17:15 16.02.2024 (обновлено: 17:22 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Перед въездами на Крымский мост образовалась очередь, всего с обеих сторон прохождения досмотра ожидают 883 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.
"В очереди со стороны Тамани находится 193 транспортных средств. Ожидание около часа", - сказано в сообщении.
Со стороны Керчи своей очереди к транспортному переходу ожидают 690 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов.
Движение транспорта на Крымскому мосту в пятницу закрывали дважды, это связано с мерами безопасности. В первый раз
ограничение продлилось около получаса, во второй
- около 1,5 часа.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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