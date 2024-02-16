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Крымский мост снова открыт
Крымский мост снова открыт - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Крымский мост снова открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T16:29
2024-02-16T16:29
2024-02-16T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.В пятницу, 16 февраля Крымский мост закрывали для проезда дважды - это было связано с мерами безопасности. Первое ограничение началось в 13.00 и продлилось около получаса, после чего движение было восстановлено в штатном режиме. В 15.00 мост снова был закрыт - на полтора часа.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост снова открыт
Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:29 16.02.2024 (обновлено: 16:33 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
В пятницу, 16 февраля Крымский мост закрывали для проезда дважды - это было связано с мерами безопасности. Первое ограничение началось в 13.00 и продлилось около получаса, после чего движение было восстановлено в штатном режиме. В 15.00 мост снова был закрыт - на полтора часа.