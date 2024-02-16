https://crimea.ria.ru/20240216/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vozobnovlena---v-prolive-shtorm-1134989020.html

Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм

Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм

В Керченском проливе в пятницу сохраняется штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 20 м/с. Паромная переправа возобновила работу, паромы курсируют по... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T09:55

2024-02-16T09:55

2024-02-16T09:59

керченская паромная переправа

керчь

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в пятницу сохраняется штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 20 м/с. Паромная переправа возобновила работу, паромы курсируют по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.Ранее министр транспорт Крыма Николай Лукашенко сообщил о временной приостановке работы паромов в Керченском проливе из-за порывистого ветра до 20 м/с.Уточняется, что последние сутки паромные перевозки не осуществлялись в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений.Накануне в Росморречфлоте сообщали, что паромы за сутки выполнили 13 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.

керчь

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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