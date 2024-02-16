https://crimea.ria.ru/20240216/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vozobnovlena---v-prolive-shtorm-1134989020.html
Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм
Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм
В Керченском проливе в пятницу сохраняется штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 20 м/с. Паромная переправа возобновила работу, паромы курсируют по... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T09:55
2024-02-16T09:55
2024-02-16T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в пятницу сохраняется штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 20 м/с. Паромная переправа возобновила работу, паромы курсируют по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.Ранее министр транспорт Крыма Николай Лукашенко сообщил о временной приостановке работы паромов в Керченском проливе из-за порывистого ветра до 20 м/с.Уточняется, что последние сутки паромные перевозки не осуществлялись в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений.Накануне в Росморречфлоте сообщали, что паромы за сутки выполнили 13 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе шторм
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде
09:55 16.02.2024 (обновлено: 09:59 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в пятницу сохраняется штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 20 м/с. Паромная переправа возобновила работу, паромы курсируют по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.
Ранее министр транспорт Крыма Николай Лукашенко сообщил
о временной приостановке работы паромов в Керченском проливе из-за порывистого ветра до 20 м/с.
Уточняется, что последние сутки паромные перевозки не осуществлялись в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 16 февраля ветер северо-восточный 12-17 м/с, порывы до 20 м/с, вечером небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 1,3-1,5 метра. Температура воздуха +4…6 градусов, температура воды в море +6…7", – сказано в сообщении.
Накануне в Росморречфлоте сообщали, что паромы за сутки выполнили 13 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.