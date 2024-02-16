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Ветер остановил работу Керченской паромной переправы
Ветер остановил работу Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Ветер остановил работу Керченской паромной переправы
Из-за сильного ветра в Керченском проливе паромы временно приостановили работу утром в пятницу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T07:47
2024-02-16T07:47
2024-02-16T07:53
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керченская паромная переправа
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николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Из-за сильного ветра в Керченском проливе паромы временно приостановили работу утром в пятницу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.В пятницу в Крыму сохраняется штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Накануне в Росморречфлоте сообщали. что паромы за сутки выполнили 13 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода в крыму, минтранс крыма, николай лукашенко, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, новости крыма
Ветер остановил работу Керченской паромной переправы
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ветра
07:47 16.02.2024 (обновлено: 07:53 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Из-за сильного ветра в Керченском проливе паромы временно приостановили работу утром в пятницу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"В связи с сильным порывистым ветром до 20 м/с, работа Керченской паромной переправы приостановлена", - сообщил он.
В пятницу в Крыму сохраняется штормовое предупреждение
из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
Накануне в Росморречфлоте сообщали. что паромы за сутки выполнили 13 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.