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Ветер остановил работу Керченской паромной переправы

Ветер остановил работу Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Ветер остановил работу Керченской паромной переправы

Из-за сильного ветра в Керченском проливе паромы временно приостановили работу утром в пятницу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T07:47

2024-02-16T07:47

2024-02-16T07:53

крым

керчь

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Из-за сильного ветра в Керченском проливе паромы временно приостановили работу утром в пятницу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.В пятницу в Крыму сохраняется штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Накануне в Росморречфлоте сообщали. что паромы за сутки выполнили 13 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.

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керчь

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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