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Выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму завершат к 1 марта - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму завершат к 1 марта
Выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму завершат к 1 марта - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму завершат к 1 марта
Еще 16,5 тысяч жителей Крыма признаны пострадавшими от последствий урагана, прошедшего в ноябре прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T14:37
2024-02-16T14:37
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
компенсация ущерба
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Еще 16,5 тысяч жителей Крыма признаны пострадавшими от последствий урагана, прошедшего в ноябре прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что после отработки всех спорных вопросов по принятию решений о выплате единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, были скорректированы границы зоны ЧС в Симферополе, Саках, Бахчисарайском, Джанкойском, Белогорском, Нижнегорском, Сакском и Симферопольский районах.Дополнительные бюджетные средства для выплат будут выделены в полном объеме. До 1 марта работа по выплатам будет завершена, добавил он.Аксенов также выразил сожаление, что не все главы администраций и руководители региональных филиалов "Крымэнерго" выполнили эту работу до 15 февраля. Они должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.В начале февраля зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская сообщила, что 334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поручил закрыть спорные вопросы по выплатам компенсаций от шторма.Также он заявлял, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсацииПострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублейВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, компенсация ущерба, новости крыма, общество
Выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму завершат к 1 марта

Еще 16,5 тысяч жителей Крыма признаны пострадавшими от последствий урагана - Аксенов

14:37 16.02.2024
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Еще 16,5 тысяч жителей Крыма признаны пострадавшими от последствий урагана, прошедшего в ноябре прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он уточнил, что после отработки всех спорных вопросов по принятию решений о выплате единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, были скорректированы границы зоны ЧС в Симферополе, Саках, Бахчисарайском, Джанкойском, Белогорском, Нижнегорском, Сакском и Симферопольский районах.
"В связи с этим количество положительных решений по выплатам увеличено на 16,5 тысяч, – написал в своем Telegram-канале Аксенов. – Общее число по Республике Крым составило 380 926 решений".
Дополнительные бюджетные средства для выплат будут выделены в полном объеме. До 1 марта работа по выплатам будет завершена, добавил он.
Аксенов также выразил сожаление, что не все главы администраций и руководители региональных филиалов "Крымэнерго" выполнили эту работу до 15 февраля. Они должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
В начале февраля зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская сообщила, что 334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поручил закрыть спорные вопросы по выплатам компенсаций от шторма.
Также он заявлял, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
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КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей АксеновКомпенсация ущербаНовости КрымаОбщество
 
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