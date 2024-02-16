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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T16:31

2024-02-16T16:31

2024-02-16T16:31

воздушная тревога в севастополе

крым

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе около половины пятого вечера в среду. Кроме того, для проезда был закрыт Крымский мост.После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, севастополь, михаил развожаев