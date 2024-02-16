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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T16:31
2024-02-16T16:31
воздушная тревога в севастополе
крым
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новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе около половины пятого вечера в среду. Кроме того, для проезда был закрыт Крымский мост.После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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воздушная тревога в севастополе, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, севастополь, михаил развожаев
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

16:31 16.02.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал в своемTelegram-канале Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе около половины пятого вечера в среду. Кроме того, для проезда был закрыт Крымский мост.
После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
Воздушная тревога в СевастополеКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаСевастопольМихаил Развожаев
 
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