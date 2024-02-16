https://crimea.ria.ru/20240216/vozdushnaya-trevoga-zvuchit-v-sevastopole-1134598206.html

Воздушная тревога звучит в Севастополе

Воздушная тревога звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Воздушная тревога звучит в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T15:04

2024-02-16T15:04

2024-02-16T15:04

воздушная тревога в севастополе

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены в сентябре, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Действия при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;- Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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