https://crimea.ria.ru/20240213/glavnoe-za-den-13-fevralya-1134923070.html

Главное за день: 13 февраля

Главное за день: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Главное за день: 13 февраля

Пожар в многоэтажном доме в Анапе. Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск в зоне спецоперации. Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины. В России... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T22:54

2024-02-13T22:54

2024-02-13T22:54

россия

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илон маск

такер карлсон

сша

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александр сырский

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выборы президента россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пожар в многоэтажном доме в Анапе. Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск в зоне спецоперации. Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины. В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО. Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей, льготную ипотеку распространят на вторичное жилье, а выплаты участникам СВО ускорят. Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в АнапеКрупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Успехи армии РоссииРоссийские войска ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений в зоне проведения специальной военной операции. Для ВСУ ситуация сложная, боевики отступают, заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. Он также заявил, что готов "оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.При этом по приказу Сырского данные о потерях украинских боевиков в результате российского удара по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово засекречены, заявила во вторник главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее данным речь идет полутора тысячах боевиков, которых тренировали для боев в районе Авдеевки. Как сообщили 13феврая в Минобороны РФ, за минувшие сутки на всех фронтах ВСУ потеряли более 1100 боевиков.Заявления Маска и КарлсонаУкраина проиграет в конфликте с Россией даже при наличии поддержки коллективного Запада. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в ходе беседы с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Бизнесмен Илон Маск также считает, что выдача новых ассигнований Киеву и дальнейшие боевые действия не помогают Киеву. По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолога Александра Шатилова, Карлсон и Маск заявляют о неизбежном поражении киевского режима, поскольку отлично чувствуют антиукраинские настроения в американском обществе и пытаются воздействовать на избирателей в преддверии выборов в США. Террористические преступленияРоссийские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники, сообщил во вторник директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников на заседании НАК. Руководитель ведомства отметил, что международные террористические организации в условиях СВО активизировали вербовочную деятельность в интернете, пытаясь найти среди россиян потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.Поручения ПутинаРазмер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Соответствующие поручения дал президента РФ Владимир Путин.Предвыборные дебатыЦентральная избирательная комиссия РФ проинформировала о том, что кандидат на должность президента РФ Владимир Путин не будет участвовать в совместных агитационных мероприятиях."В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", – цитирует РИА Новости секретаря ЦИК РФ Наталью Бударину.

https://crimea.ria.ru/20240213/zachem-zapad-zagovoril-ob-ukrainskoy-sisteme-reb-pokrova-1134921212.html

https://crimea.ria.ru/20240213/rossiyanin-zaderzhan-za-popytku-prisoedinitsya-k-ukrainskim-terroristam-1134917089.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, илон маск, такер карлсон, сша, украина, александр сырский, потери всу , выборы президента россии, новые регионы россии, анапа, происшествия, новости, главное за день