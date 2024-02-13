Главное за день: 13 февраля
Главные события и заявления вторника, 13 февраля
© Telegram_канал: мэрия АнапыСпасатели МЧС на месте пожара в многоэтажке Анапы
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пожар в многоэтажном доме в Анапе. Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск в зоне спецоперации. Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины. В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО. Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей, льготную ипотеку распространят на вторичное жилье, а выплаты участникам СВО ускорят. Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Пожар в Анапе
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Успехи армии России
Российские войска ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений в зоне проведения специальной военной операции. Для ВСУ ситуация сложная, боевики отступают, заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. Он также заявил, что готов "оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.
При этом по приказу Сырского данные о потерях украинских боевиков в результате российского удара по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово засекречены, заявила во вторник главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее данным речь идет полутора тысячах боевиков, которых тренировали для боев в районе Авдеевки.
Как сообщили 13феврая в Минобороны РФ, за минувшие сутки на всех фронтах ВСУ потеряли более 1100 боевиков.
Заявления Маска и Карлсона
Украина проиграет в конфликте с Россией даже при наличии поддержки коллективного Запада. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в ходе беседы с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Бизнесмен Илон Маск также считает, что выдача новых ассигнований Киеву и дальнейшие боевые действия не помогают Киеву.
По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолога Александра Шатилова, Карлсон и Маск заявляют о неизбежном поражении киевского режима, поскольку отлично чувствуют антиукраинские настроения в американском обществе и пытаются воздействовать на избирателей в преддверии выборов в США.
Террористические преступления
Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники, сообщил во вторник директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников на заседании НАК. Руководитель ведомства отметил, что международные террористические организации в условиях СВО активизировали вербовочную деятельность в интернете, пытаясь найти среди россиян потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.
Поручения Путина
Размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Соответствующие поручения дал президента РФ Владимир Путин.
Предвыборные дебаты
Центральная избирательная комиссия РФ проинформировала о том, что кандидат на должность президента РФ Владимир Путин не будет участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
"В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", – цитирует РИА Новости секретаря ЦИК РФ Наталью Бударину.