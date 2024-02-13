Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240213/glavnoe-za-den-13-fevralya-1134923070.html
Главное за день: 13 февраля
Главное за день: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Главное за день: 13 февраля
Пожар в многоэтажном доме в Анапе. Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск в зоне спецоперации. Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины. В России... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T22:54
2024-02-13T22:54
россия
новости сво
илон маск
такер карлсон
сша
украина
александр сырский
потери всу
выборы президента россии
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134922023_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_1fc5a4c1f7f9201ea4314fff459f9b2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пожар в многоэтажном доме в Анапе. Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск в зоне спецоперации. Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины. В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО. Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей, льготную ипотеку распространят на вторичное жилье, а выплаты участникам СВО ускорят. Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в АнапеКрупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Успехи армии РоссииРоссийские войска ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений в зоне проведения специальной военной операции. Для ВСУ ситуация сложная, боевики отступают, заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. Он также заявил, что готов "оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.При этом по приказу Сырского данные о потерях украинских боевиков в результате российского удара по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово засекречены, заявила во вторник главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее данным речь идет полутора тысячах боевиков, которых тренировали для боев в районе Авдеевки. Как сообщили 13феврая в Минобороны РФ, за минувшие сутки на всех фронтах ВСУ потеряли более 1100 боевиков.Заявления Маска и КарлсонаУкраина проиграет в конфликте с Россией даже при наличии поддержки коллективного Запада. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в ходе беседы с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Бизнесмен Илон Маск также считает, что выдача новых ассигнований Киеву и дальнейшие боевые действия не помогают Киеву. По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолога Александра Шатилова, Карлсон и Маск заявляют о неизбежном поражении киевского режима, поскольку отлично чувствуют антиукраинские настроения в американском обществе и пытаются воздействовать на избирателей в преддверии выборов в США. Террористические преступленияРоссийские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники, сообщил во вторник директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников на заседании НАК. Руководитель ведомства отметил, что международные террористические организации в условиях СВО активизировали вербовочную деятельность в интернете, пытаясь найти среди россиян потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.Поручения ПутинаРазмер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Соответствующие поручения дал президента РФ Владимир Путин.Предвыборные дебатыЦентральная избирательная комиссия РФ проинформировала о том, что кандидат на должность президента РФ Владимир Путин не будет участвовать в совместных агитационных мероприятиях."В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", – цитирует РИА Новости секретаря ЦИК РФ Наталью Бударину.
https://crimea.ria.ru/20240213/zachem-zapad-zagovoril-ob-ukrainskoy-sisteme-reb-pokrova-1134921212.html
https://crimea.ria.ru/20240213/rossiyanin-zaderzhan-za-popytku-prisoedinitsya-k-ukrainskim-terroristam-1134917089.html
россия
сша
украина
новые регионы россии
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134922023_122:0:1259:853_1920x0_80_0_0_c8184a0279d6ab86c25b09fa9a9b15e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, илон маск, такер карлсон, сша, украина, александр сырский, потери всу , выборы президента россии, новые регионы россии, анапа, происшествия, новости, главное за день
Главное за день: 13 февраля

Главные события и заявления вторника, 13 февраля

22:54 13.02.2024
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыСпасатели МЧС на месте пожара в многоэтажке Анапы
Спасатели МЧС на месте пожара в многоэтажке Анапы
© Telegram_канал: мэрия Анапы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пожар в многоэтажном доме в Анапе. Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск в зоне спецоперации. Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины. В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО. Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей, льготную ипотеку распространят на вторичное жилье, а выплаты участникам СВО ускорят. Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар в Анапе

Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Успехи армии России

Российские войска ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений в зоне проведения специальной военной операции. Для ВСУ ситуация сложная, боевики отступают, заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. Он также заявил, что готов "оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.
При этом по приказу Сырского данные о потерях украинских боевиков в результате российского удара по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово засекречены, заявила во вторник главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее данным речь идет полутора тысячах боевиков, которых тренировали для боев в районе Авдеевки.
Как сообщили 13феврая в Минобороны РФ, за минувшие сутки на всех фронтах ВСУ потеряли более 1100 боевиков.
Армия России
20:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова"

Заявления Маска и Карлсона

Украина проиграет в конфликте с Россией даже при наличии поддержки коллективного Запада. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в ходе беседы с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Бизнесмен Илон Маск также считает, что выдача новых ассигнований Киеву и дальнейшие боевые действия не помогают Киеву.
По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолога Александра Шатилова, Карлсон и Маск заявляют о неизбежном поражении киевского режима, поскольку отлично чувствуют антиукраинские настроения в американском обществе и пытаются воздействовать на избирателей в преддверии выборов в США.

Террористические преступления

Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники, сообщил во вторник директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников на заседании НАК. Руководитель ведомства отметил, что международные террористические организации в условиях СВО активизировали вербовочную деятельность в интернете, пытаясь найти среди россиян потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
17:50
Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам

Поручения Путина

Размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Соответствующие поручения дал президента РФ Владимир Путин.

Предвыборные дебаты

Центральная избирательная комиссия РФ проинформировала о том, что кандидат на должность президента РФ Владимир Путин не будет участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
"В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", – цитирует РИА Новости секретаря ЦИК РФ Наталью Бударину.
 
РоссияНовости СВОИлон МаскТакер КарлсонСШАУкраинаАлександр СырскийПотери ВСУВыборы президента РоссииНовые регионы РоссииАнапаПроисшествияНовостиГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:06Пожар в многоэтажке Анапы локализован
22:54Главное за день: 13 февраля
22:26Главные новости Крыма: 13 февраля
22:12В центре Симферополя изменится маршрут трех автобусов
21:52Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело
21:36ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского
21:19Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
20:59Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова"
20:31Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
20:11Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде
19:56Часть Севастополя обесточена - причина
19:2612 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
19:04Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов
19:00Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко
18:53В Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроев
18:37Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе
18:19Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с рядовым Гавриленко
18:06На двух улицах в центре Симферополя ограничат движение транспорта
17:50Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам
17:37Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей
Лента новостейМолния