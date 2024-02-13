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ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации
ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 13.02.2024
ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации
Российские военные отбили 11 атак и продолжать выжимать противника на Краснолиманском направлении. За сутки ВСУ потеряли артиллерийскую систему М777... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T14:52
2024-02-13T14:52
2024-02-13T16:12
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Российские военные отбили 11 атак и продолжать выжимать противника на Краснолиманском направлении. За сутки ВСУ потеряли артиллерийскую систему М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы, три танка и 1145 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки в районе Синьковки Харьковской области и Терн Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 боевиков, две БМП, два бронетранспортера и пять автомобилей."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп в районе Торского и Ямполовки ДНР", – сказано в сообщении. Противник потерял до 310 боевиков, а также боевую машину РСЗО "Град", два танка, восемь боевых бронемашин и 27 автомобилей.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Новгородского и Новокалиново ДНР. Еще пять атак отражены в районе Клещеевки, Ленинского, Шум, Красногоровки и Георгиевки ДНР. Потери противника на данном направлении составили до 325 боевиков. Также уничтожены танк, четыре боевые бронемашины и 25 автомобилей.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское ДНР. Противник потерял до 250 боевиков, а также артиллерийскую систему М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы, две БМП, две боевые бронемашины и три автомобиля.На Херсонском направлении уничтожено до 80 боевиков и два автомобиля.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотника в районе Кременца, Александровки, Клещеевки, Межевого ДНР, Любимовки и Дудчан Херсонской области, Басани Запорожской области. Также перехвачены три реактивных снаряда HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за суткиБолее 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за суткиВ России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО
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ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации
Военные России продолжают выбивать ВСУ с позиций на Краснолиманском направлении
14:52 13.02.2024 (обновлено: 16:12 13.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Российские военные отбили 11 атак и продолжать выжимать противника на Краснолиманском направлении. За сутки ВСУ потеряли артиллерийскую систему М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы, три танка и 1145 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки в районе Синьковки Харьковской области и Терн Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 боевиков, две БМП, два бронетранспортера и пять автомобилей.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп в районе Торского и Ямполовки ДНР", – сказано в сообщении. Противник потерял до 310 боевиков, а также боевую машину РСЗО "Град", два танка, восемь боевых бронемашин и 27 автомобилей.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Новгородского и Новокалиново ДНР. Еще пять атак отражены в районе Клещеевки, Ленинского, Шум, Красногоровки и Георгиевки ДНР. Потери противника на данном направлении составили до 325 боевиков. Также уничтожены танк, четыре боевые бронемашины и 25 автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское ДНР. Противник потерял до 250 боевиков, а также артиллерийскую систему М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы, две БМП, две боевые бронемашины и три автомобиля.
На Херсонском направлении уничтожено до 80 боевиков и два автомобиля.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотника в районе Кременца, Александровки, Клещеевки, Межевого ДНР, Любимовки и Дудчан Херсонской области, Басани Запорожской области. Также перехвачены три реактивных снаряда HIMARS.
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