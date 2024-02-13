https://crimea.ria.ru/20240213/vsu-poteryali-esche-bolee-1100-boevikov-za-sutki-v-zone-spetsoperatsii-1134912898.html

ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации

ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 13.02.2024

ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации

Российские военные отбили 11 атак и продолжать выжимать противника на Краснолиманском направлении. За сутки ВСУ потеряли артиллерийскую систему М777... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T14:52

2024-02-13T14:52

2024-02-13T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Российские военные отбили 11 атак и продолжать выжимать противника на Краснолиманском направлении. За сутки ВСУ потеряли артиллерийскую систему М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы, три танка и 1145 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки в районе Синьковки Харьковской области и Терн Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 боевиков, две БМП, два бронетранспортера и пять автомобилей."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп в районе Торского и Ямполовки ДНР", – сказано в сообщении. Противник потерял до 310 боевиков, а также боевую машину РСЗО "Град", два танка, восемь боевых бронемашин и 27 автомобилей.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Новгородского и Новокалиново ДНР. Еще пять атак отражены в районе Клещеевки, Ленинского, Шум, Красногоровки и Георгиевки ДНР. Потери противника на данном направлении составили до 325 боевиков. Также уничтожены танк, четыре боевые бронемашины и 25 автомобилей.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское ДНР. Противник потерял до 250 боевиков, а также артиллерийскую систему М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы, две БМП, две боевые бронемашины и три автомобиля.На Херсонском направлении уничтожено до 80 боевиков и два автомобиля.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотника в районе Кременца, Александровки, Клещеевки, Межевого ДНР, Любимовки и Дудчан Херсонской области, Басани Запорожской области. Также перехвачены три реактивных снаряда HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за суткиБолее 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за суткиВ России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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