https://crimea.ria.ru/20240209/glavnoe-za-den-9-fevralya-1134838923.html

Главное за день: 9 февраля

Главное за день: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Главное за день: 9 февраля

Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ. Бойцы "Западной" группировки... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T22:52

2024-02-09T22:52

2024-02-09T23:03

главное за день

новости

россия

интервью владимира путина такеру карлсону

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

александр сырский

киево-печерская лавра

сбу (служба безопасности украины)

космодром плесецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134814911_71:0:1280:680_1920x0_80_0_0_97c13c2567d662b71cd8f7af589d726e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ. Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону противника, а ВСУ несут громадные потери в безуспешных атаках. Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк. СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре. ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Интервью Путина6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля. Российский лидер заявил, что цели спецоперации еще не достигнуты, Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество. Также Путин заявил, что угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и сделал еще целый ряд важных заявлений о причинах начала СВО, об отношениях России и США, о зазывании Украины в НАТО. В Крыму интервью Владимира Путина Такеру Карлсону назвали спокойным и откровенным диалогом. По мнению генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, это интервью войдет в историю журналистики и политики. Западные СМИ и публичные лица подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах. Атаки ВСУ на регионы РФВ ночь на 9 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6).Успехи армии РоссииВоеннослужащие "Западной" группировки войск Вооруженных сил России улучшают положение по переднему краю в зоне спецоперации, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу. В целом на всех фронтах только за минувшие сутки Российские подразделения отразили девять атак ВСУ, потери противника за сутки превысили 1000 военнослужащих и 30 единиц техники, уничтожены 97 украинских беспилотников, поражены два пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной борьбы, два склада с вражескими боеприпасами и техникой. Заявление СырскогоНовый главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал первое после назначения на должность заявление. В своем Telegram-канале он пообещал беречь жизни украинских военных. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как ранее рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". Обыски в лавреВ пятницу сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и начали проводить обыски. По данным украинских СМИ, сотрудники службы пришли к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству". После обысков в святыне монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос. Запуск ракетыРакета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запущена в пятницу с космодрома Плесецк в Архангельской области. Успешный запуск осуществлен в 10:03. Пуск космического аппарата произведен в интересах Минобороны России, сообщили в оборонном ведомстве страны.Избирательный бюллетеньЦентральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента страны, в него включены ФИО четырех кандидатов. Решение принято на заседании ЦИК в пятницу. Утвержденный Центризбирком бюллетень включает четырех зарегистрированных кандидатов – кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, действующего главу государства самовыдвиженца Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.

https://crimea.ria.ru/20240209/peregovory-s-kievom-denatsifikatsiya-i-ssha--chto-putin-skazal-karslonu-1134817571.html

https://crimea.ria.ru/20240209/postradavshie-ot-obstrelov-vsu-deti-poluchat-vyplaty-po-100-tysyach-rubley-1134832874.html

https://crimea.ria.ru/20240209/perevorot-vozglavit-ne-sposoben-ekspert-o-perspektivakh-zaluzhnogo-1134824198.html

https://crimea.ria.ru/20240209/perevorot-vozglavit-ne-sposoben-ekspert-o-perspektivakh-zaluzhnogo-1134824198.html

https://crimea.ria.ru/20240209/vsu-obstrelyali-zaporozhskuyu-oblast-iz-himars--est-postradavshie-1134822691.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, интервью владимира путина такеру карлсону, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), александр сырский, киево-печерская лавра, сбу (служба безопасности украины), космодром плесецк, выборы президента россии