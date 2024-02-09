Главное за день: 9 февраля
Главные события и заявления пятницы, 9 февраля
22:52 09.02.2024 (обновлено: 23:03 09.02.2024)
© Скриншот с видео трансляцииИнтервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
© Скриншот с видео трансляции
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ. Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону противника, а ВСУ несут громадные потери в безуспешных атаках. Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк. СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре. ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Интервью Путина
6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля. Российский лидер заявил, что цели спецоперации еще не достигнуты, Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество. Также Путин заявил, что угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и сделал еще целый ряд важных заявлений о причинах начала СВО, об отношениях России и США, о зазывании Украины в НАТО. В Крыму интервью Владимира Путина Такеру Карлсону назвали спокойным и откровенным диалогом. По мнению генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, это интервью войдет в историю журналистики и политики. Западные СМИ и публичные лица подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.
Атаки ВСУ на регионы РФ
В ночь на 9 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6).
Успехи армии России
Военнослужащие "Западной" группировки войск Вооруженных сил России улучшают положение по переднему краю в зоне спецоперации, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу. В целом на всех фронтах только за минувшие сутки Российские подразделения отразили девять атак ВСУ, потери противника за сутки превысили 1000 военнослужащих и 30 единиц техники, уничтожены 97 украинских беспилотников, поражены два пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной борьбы, два склада с вражескими боеприпасами и техникой.
Заявление Сырского
Новый главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал первое после назначения на должность заявление. В своем Telegram-канале он пообещал беречь жизни украинских военных. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как ранее рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200".
Обыски в лавре
В пятницу сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и начали проводить обыски. По данным украинских СМИ, сотрудники службы пришли к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству". После обысков в святыне монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос.
Запуск ракеты
Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запущена в пятницу с космодрома Плесецк в Архангельской области. Успешный запуск осуществлен в 10:03. Пуск космического аппарата произведен в интересах Минобороны России, сообщили в оборонном ведомстве страны.
Избирательный бюллетень
Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента страны, в него включены ФИО четырех кандидатов. Решение принято на заседании ЦИК в пятницу. Утвержденный Центризбирком бюллетень включает четырех зарегистрированных кандидатов – кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, действующего главу государства самовыдвиженца Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.