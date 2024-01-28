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Главное за день: 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Главное за день: 28 января
Главное за день: 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Главное за день: 28 января
Президенты Путин и Лукашенко обозначили главное в сотрудничестве. Глава Крыма Аксенов рассказал о работе спецслужб на полуострове. Армия России отбила атаки и... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T22:06
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главное за день
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президенты Путин и Лукашенко обозначили главное в сотрудничестве. Глава Крыма Аксенов рассказал о работе спецслужб на полуострове. Армия России отбила атаки и наступает. Жуткое ДТП произошло на трассе "Кавказ" – пятеро погибли. В Ростове обрушился подъезд жилого дома. В центре Москвы горел Театр Сатиры. На Кубани ввели режим ЧС из-за отсутствия воды.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин и Лукашенко обозначили главное в сотрудничествеПрезидент РФ Владимир Путин заявил о постоянном росте товарооборота между Россией и Белоруссией."Ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот 42,5 миллиарда долларов. Он растет постоянно", – сказал Путин, отметив, что процесс инвестирования активный и двусторонний. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ заявил, что "ни одна страна не способна была бы так относиться к Беларуси, как это делает Россия", сообщив об огромных возможностях для развития проектов, в том числе совместных.Кроме того, белорусский лидер рассказал, что в Белоруссии, как и в России, сегодня "серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса".Ранее в этот день Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Александр Лукашенко, оценивая работу РФ в этой части планеты, отметил, что Россия является лидером в освоении Антарктиды. Глава Крыма рассказал о борьбе с диверсантамиДиверсантов в Крыму ждут только смерть или тюрьма, об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, в Крыму сейчас мощный правоохранительный блок благодаря блестящей работе ФСБ, МВД, СК, прокуратуры и Росгвардии. Потому все без исключения диверсионные группы, совершавшие и готовившие теракты на территории республики, были задержаны."В Крыму ничего, кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет", – заявил Аксенов.Он также назвал роль Крыма для США, которые организовали и курировали государственный переворот на Украине в 2014 году. Армия России отбила атаки и наступаетПо данным Минобороны России, за сутки ВС РФ отразили 13 атак украинских войск в зоне СВО и продолжают наступать на Купянском направлении. За сутки Украина потеряла 800 военнослужащих на четырех направлениях. Также разбиты склады с боеприпасами и топливом для техники ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Смертельное ДТП на трассе "Кавказ"Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика на кубанской трассе Р-217 "Кавказ". Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России."Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля Hyundai... В результате ДТП пять человек погибли и восемь получили травмы", – сообщили в ведомстве. СК возбудил дело по факту аварии. В ведомстве уточнили, что число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с различными травмами доставлены в больницу.В Ростове обрушился подъезд жилого домаВ Ростове-на-Дону обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено. С утра в пунтках временного размещения представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", – сообщил Голубев.Глава администрации города Алексей Логвиненко добавил, что все жильцы частично обрушившегося дома получат единовременную материальную помощь в размере 10 – 40 тысяч рублей. В районе обрушения введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В центре Москвы горел Театр СатирыВ знаменитом Театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве в воскресенье утром возник пожар. Дневной спектакль был отменен, всех людей из культурного учреждения эвакуировали. Сначала в МЧС сообщили, что для ликвидации пожара привлекли 14 единиц техники и 62 спасателя. Позже в ведомстве уточнили, что огонь в театре быстро распространяется по деревянным конструкциям, и МЧС наращивает силы и средства для его тушения.Пожар ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Предварительная версия его возникновения – ремонтные работы в здании. На Кубани режим ЧС из-за отсутствия водыРежим ЧС введен в нескольких поселениях Темрюкского района Краснодарского края из-за ситуации с водой после аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.По словам Бабенкова, сотрудники "Кубаньводкомплекса" работают круглосуточно, пострадавшим жителям развозят питьевую воду в районы в цистернах.
https://crimea.ria.ru/20240128/udar-po-il-76-i-osobyy-rezhim-na-granitse-kryma-top-novostey-nedeli-1134493305.html
https://crimea.ria.ru/20240128/sergey-aksenov-rasskazal-o-pervoy-vstreche-s-putinym-vesnoy-2014-goda-1134517713.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости
Главное за день: 28 января

Главные события и заявления воскресенья, 28 января

22:06 28.01.2024 (обновлено: 22:07 28.01.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президенты Путин и Лукашенко обозначили главное в сотрудничестве. Глава Крыма Аксенов рассказал о работе спецслужб на полуострове. Армия России отбила атаки и наступает. Жуткое ДТП произошло на трассе "Кавказ" – пятеро погибли. В Ростове обрушился подъезд жилого дома. В центре Москвы горел Театр Сатиры. На Кубани ввели режим ЧС из-за отсутствия воды.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин и Лукашенко обозначили главное в сотрудничестве

Президент РФ Владимир Путин заявил о постоянном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
"Ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот 42,5 миллиарда долларов. Он растет постоянно", – сказал Путин, отметив, что процесс инвестирования активный и двусторонний.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ заявил, что "ни одна страна не способна была бы так относиться к Беларуси, как это делает Россия", сообщив об огромных возможностях для развития проектов, в том числе совместных.
Кроме того, белорусский лидер рассказал, что в Белоруссии, как и в России, сегодня "серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса".
Ранее в этот день Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Александр Лукашенко, оценивая работу РФ в этой части планеты, отметил, что Россия является лидером в освоении Антарктиды.
Крымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
19:34
Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели

Глава Крыма рассказал о борьбе с диверсантами

Диверсантов в Крыму ждут только смерть или тюрьма, об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, в Крыму сейчас мощный правоохранительный блок благодаря блестящей работе ФСБ, МВД, СК, прокуратуры и Росгвардии. Потому все без исключения диверсионные группы, совершавшие и готовившие теракты на территории республики, были задержаны.
"В Крыму ничего, кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет", – заявил Аксенов.
Он также назвал роль Крыма для США, которые организовали и курировали государственный переворот на Украине в 2014 году.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ярославскую область - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
15:51
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года

Армия России отбила атаки и наступает

По данным Минобороны России, за сутки ВС РФ отразили 13 атак украинских войск в зоне СВО и продолжают наступать на Купянском направлении. За сутки Украина потеряла 800 военнослужащих на четырех направлениях. Также разбиты склады с боеприпасами и топливом для техники ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

Смертельное ДТП на трассе "Кавказ"

Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика на кубанской трассе Р-217 "Кавказ". Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.
"Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля Hyundai... В результате ДТП пять человек погибли и восемь получили травмы", – сообщили в ведомстве.
СК возбудил дело по факту аварии. В ведомстве уточнили, что число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с различными травмами доставлены в больницу.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
17:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы

В Ростове обрушился подъезд жилого дома

В Ростове-на-Дону обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено. С утра в пунтках временного размещения представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", – сообщил Голубев.
Глава администрации города Алексей Логвиненко добавил, что все жильцы частично обрушившегося дома получат единовременную материальную помощь в размере 10 – 40 тысяч рублей.
В районе обрушения введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

В центре Москвы горел Театр Сатиры

В знаменитом Театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве в воскресенье утром возник пожар. Дневной спектакль был отменен, всех людей из культурного учреждения эвакуировали. Сначала в МЧС сообщили, что для ликвидации пожара привлекли 14 единиц техники и 62 спасателя. Позже в ведомстве уточнили, что огонь в театре быстро распространяется по деревянным конструкциям, и МЧС наращивает силы и средства для его тушения.
Пожар ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Предварительная версия его возникновения – ремонтные работы в здании.
Строительство
10:13
Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году

На Кубани режим ЧС из-за отсутствия воды

Режим ЧС введен в нескольких поселениях Темрюкского района Краснодарского края из-за ситуации с водой после аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.
"В связи с ограничением воды мною принято решение о вводе режима ЧС на территории семи поселений района… Детские сады 29 января работать не будут. Учащиеся школ перейдут в режим дистанционного обучения", – сообщил он.
По словам Бабенкова, сотрудники "Кубаньводкомплекса" работают круглосуточно, пострадавшим жителям развозят питьевую воду в районы в цистернах.
 
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Заголовок открываемого материала
22:06Главное за день: 28 января
21:25Десятки улиц Симферополя останутся без света
20:55Режим ЧС ввели в ряде сел на Кубани из-за отсутствия воды
20:08Депутат Госдумы объяснила связь между патриотизмом и семьей в России
19:34Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели
19:28Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
19:18Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси
18:38ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
18:18Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение
17:58Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью
17:49Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове
17:35Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы
17:13На Крымском мосту растет очередь
16:53Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
16:14Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек
15:51Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
15:37Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов
15:15Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
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