Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240128/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-obrusheniya-pyatietazhki-v-rostove-1134519228.html
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T17:49
2024-01-28T18:06
ростов-на-дону
ск рф (следственный комитет российской федерации)
режим чс
происшествия
жилье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134511988_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_357bc01eac7e3f28a45fc69207674a69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении ведомства по региону. Установлено, что в 2020 году многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, отметили в СК. В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сотрудников администрации, а также анализируют правоустанавливающую и техническую документацию дома. Вечером 27 января произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3, в Ростове-на-Дону. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома. Пострадавших нет, поскольку жильцов эвакуировали накануне.В районе обрушения жилой пятиэтажки введен режим ЧС. Все жильцы получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. По его данным, в многоквартирном доме зарегистрированы 247 человек.
https://crimea.ria.ru/20240128/rezhim-chs-i-rasselenie-vlasti-rostova-o-situatsii-s-avariynoy-pyatietazhkoy-1134511833.html
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134511988_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_cdfbafe1dd13b6791ae8e3b83f046971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, ск рф (следственный комитет российской федерации), режим чс, происшествия, жилье, новости
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове

СК возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону

17:49 28.01.2024 (обновлено: 18:06 28.01.2024)
 
Обрушение жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Обрушение жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении ведомства по региону.
"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2020 году многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, отметили в СК. В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сотрудников администрации, а также анализируют правоустанавливающую и техническую документацию дома.
Вечером 27 января произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3, в Ростове-на-Дону. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома. Пострадавших нет, поскольку жильцов эвакуировали накануне.
В районе обрушения жилой пятиэтажки введен режим ЧС. Все жильцы получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. По его данным, в многоквартирном доме зарегистрированы 247 человек.
В Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
09:35
Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой
 
Ростов-на-ДонуСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Режим ЧСПроисшествияЖильеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:34Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели
19:28Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
19:18Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси
18:38ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
18:18Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение
17:58Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью
17:49Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове
17:35Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы
17:13На Крымском мосту растет очередь
16:53Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
16:14Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек
15:51Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
15:37Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов
15:15Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
15:03ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
14:31Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза
14:15Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС
13:57Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток"
13:54Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
13:25СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани
Лента новостейМолния