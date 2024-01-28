https://crimea.ria.ru/20240128/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-obrusheniya-pyatietazhki-v-rostove-1134519228.html

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T17:49

2024-01-28T17:49

2024-01-28T18:06

ростов-на-дону

ск рф (следственный комитет российской федерации)

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении ведомства по региону. Установлено, что в 2020 году многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, отметили в СК. В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сотрудников администрации, а также анализируют правоустанавливающую и техническую документацию дома. Вечером 27 января произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3, в Ростове-на-Дону. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома. Пострадавших нет, поскольку жильцов эвакуировали накануне.В районе обрушения жилой пятиэтажки введен режим ЧС. Все жильцы получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. По его данным, в многоквартирном доме зарегистрированы 247 человек.

https://crimea.ria.ru/20240128/rezhim-chs-i-rasselenie-vlasti-rostova-o-situatsii-s-avariynoy-pyatietazhkoy-1134511833.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, ск рф (следственный комитет российской федерации), режим чс, происшествия, жилье, новости