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Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь
Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь
Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T12:37
2024-01-28T12:37
2024-01-28T12:38
ростов-на-дону
происшествия
жилье
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алексей логвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.По его информации, организован прием заявлений от жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 на размещение в жилые помещения маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.Он уточнил, что по 10 тысяч будет выплачено всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.Создана горячая линия по вопросам приема обращений от жителей, пострадавших в зоне ЧС.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.
https://crimea.ria.ru/20240128/v-rostove-rukhnula-chast-zhiloy-pyatietazhki-1134512141.html
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ростов-на-дону, происшествия, жилье, режим чс, новости, алексей логвиненко
Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь
Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове получат единовременную помощь
12:37 28.01.2024 (обновлено: 12:38 28.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его информации, организован прием заявлений от жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 на размещение в жилые помещения маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
"Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей на человека", - написал Логвиненко в Telegram.
Он уточнил, что по 10 тысяч будет выплачено всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.
Создана горячая линия по вопросам приема обращений от жителей, пострадавших в зоне ЧС.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал.
Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.