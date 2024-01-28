https://crimea.ria.ru/20240128/zhiltsy-obrushivsheysya-pyatietazhki-v-rostove-poluchat-edinovremennuyu-pomosch-1134513753.html

Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь

Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь

Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T12:37

2024-01-28T12:37

2024-01-28T12:38

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алексей логвиненко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.По его информации, организован прием заявлений от жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 на размещение в жилые помещения маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.Он уточнил, что по 10 тысяч будет выплачено всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.Создана горячая линия по вопросам приема обращений от жителей, пострадавших в зоне ЧС.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.

https://crimea.ria.ru/20240128/v-rostove-rukhnula-chast-zhiloy-pyatietazhki-1134512141.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, происшествия, жилье, режим чс, новости, алексей логвиненко