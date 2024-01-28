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Режим ЧС ввели в ряде сел на Кубани из-за отсутствия воды
Режим ЧС ввели в ряде сел на Кубани из-за отсутствия воды - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Режим ЧС ввели в ряде сел на Кубани из-за отсутствия воды
Режим ЧС введен в нескольких поселениях Темрюкского района Краснодарского края из-за ситуации с водой. В понедельник не будут работать детские сады, а школьники РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T20:55
2024-01-28T20:55
2024-01-28T21:47
кубань
краснодарский край
темрюкский район
водоснабжение
жкх
режим чс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в нескольких поселениях Темрюкского района Краснодарского края из-за ситуации с водой. В понедельник не будут работать детские сады, а школьники будут учиться дистанционно. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.Бабенков добавил, что ремонтные работы сотрудники "Кубаньводкомплекса" ведут круглосуточно. Администрацией района организован подвоз воды жителям. 24 января произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм, который снабжает водой семь поселений района. После того, как коммунальщики приступили к ремонту, выяснилось, что возникшая аварийная ситуация требует применения серьезных технологических решений. Для этого привлекли подрядчиков из других регионов. "Кубаньводкомплекс" совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и администрацией муниципального образования Темрюкского района прикладывают все возможные усилия для наискорейшего восстановления водоснабжения, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме", - сообщается на официальной странице предприятия "ВКонтакте".Читайте также на РИА Новости Крым:Почти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 годаРезервные водоемы Севастополя практически переполненыВодовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку
https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-v-evpatorii-otremontiruyut-problemnye-vodovody-1134401190.html
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кубань, краснодарский край, темрюкский район, водоснабжение, жкх, режим чс, новости
Режим ЧС ввели в ряде сел на Кубани из-за отсутствия воды
На территории ряда сел в Темрюкском районе ввели режим ЧС из-за отсутствия воды
20:55 28.01.2024 (обновлено: 21:47 28.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в нескольких поселениях Темрюкского района Краснодарского края из-за ситуации с водой. В понедельник не будут работать детские сады, а школьники будут учиться дистанционно. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.
"В связи с ограничением воды мною принято решение о вводе режима ЧС на территории семи поселений района (Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского). Детские сады 29 января работать не будут. Учащиеся школ перейдут в режим дистанционного обучения",- написал он в своем Telegram-канале.
Бабенков добавил, что ремонтные работы сотрудники "Кубаньводкомплекса" ведут круглосуточно. Администрацией района организован подвоз воды жителям.
24 января произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм, который снабжает водой семь поселений района. После того, как коммунальщики приступили к ремонту, выяснилось, что возникшая аварийная ситуация требует применения серьезных технологических решений. Для этого привлекли подрядчиков из других регионов.
"Кубаньводкомплекс" совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и администрацией муниципального образования Темрюкского района прикладывают все возможные усилия для наискорейшего восстановления водоснабжения, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме", - сообщается на официальной странице предприятия "ВКонтакте".
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