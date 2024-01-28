https://crimea.ria.ru/20240128/aksenov-nazval-tsel-gosperevorota-na-ukraine-v-2014-godu-1134511165.html

Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году

Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году

Пророссийские настроения на Украине в 2014 году были очень сильны, и целью госпереворота, устроенного США, было искоренить их по всей территории, "погасив очаг... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T09:03

2024-01-28T09:03

2024-01-28T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Пророссийские настроения на Украине в 2014 году были очень сильны, и целью госпереворота, устроенного США, было искоренить их по всей территории, "погасив очаг – Крым". Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, пророссийские настроение на Украине в 2014 году были очень сильны.Поэтому главной целью США как зачинщиков госпереворота, был не только Крым, куда готовились зайти силы НАТО после прекращения действия Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, а вся Украина, добавил он.Он отметил, что у США большой опыт в том, как раскачать ситуацию и "создать непримиримые противоречия в обществе, которые приведут к столкновениям", поэтому медлить в Крыму в 2014-м было нельзя.Аксенов подчеркнул, что Крыму удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине именно благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, который постоянно находился на прямой связи руководством республики. А также благодаря поддержке всех крымчан и тому, что украинские военные, служившие тогда на полуострове, сделали правильный выбор."Благодарность всем ребятам, кто служил в вооруженных силах Украины на тот момент, в 2014 году. На тот момент они все вели себя правильно. Они понимали свою ответственность, что нельзя допустить крови. Понимали, что на Украине государственный переворот состоялся", – сказал Акенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - ВолодинОткрытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского

https://crimea.ria.ru/20240121/rossiya-posle-svo-primenit-opyt-1945-goda-na-territorii-ukrainy---mnenie-1134290201.html

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сергей аксенов, крым, общество, политика, украина, сша, мнения, новости, новости крыма, нато