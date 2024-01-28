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Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
Пророссийские настроения на Украине в 2014 году были очень сильны, и целью госпереворота, устроенного США, было искоренить их по всей территории, "погасив очаг... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T09:03
2024-01-28T09:03
2024-01-28T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Пророссийские настроения на Украине в 2014 году были очень сильны, и целью госпереворота, устроенного США, было искоренить их по всей территории, "погасив очаг – Крым". Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, пророссийские настроение на Украине в 2014 году были очень сильны.Поэтому главной целью США как зачинщиков госпереворота, был не только Крым, куда готовились зайти силы НАТО после прекращения действия Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, а вся Украина, добавил он.Он отметил, что у США большой опыт в том, как раскачать ситуацию и "создать непримиримые противоречия в обществе, которые приведут к столкновениям", поэтому медлить в Крыму в 2014-м было нельзя.Аксенов подчеркнул, что Крыму удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине именно благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, который постоянно находился на прямой связи руководством республики. А также благодаря поддержке всех крымчан и тому, что украинские военные, служившие тогда на полуострове, сделали правильный выбор."Благодарность всем ребятам, кто служил в вооруженных силах Украины на тот момент, в 2014 году. На тот момент они все вели себя правильно. Они понимали свою ответственность, что нельзя допустить крови. Понимали, что на Украине государственный переворот состоялся", – сказал Акенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - ВолодинОткрытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского
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сергей аксенов, крым, общество, политика, украина, сша, мнения, новости, новости крыма, нато
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
Целью госпереворота США в Киеве в 2014 году был не Крым, а вся Украина – Аксенов
09:03 28.01.2024 (обновлено: 10:41 28.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым.
Пророссийские настроения на Украине в 2014 году были очень сильны, и целью госпереворота, устроенного США, было искоренить их по всей территории, "погасив очаг – Крым". Об этом в интервью "Вести. Крым"
заявил глава республики Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, пророссийские настроение на Украине в 2014 году были очень сильны.
"Авторитет Путина на Украине был выше, чем у любого ее президента – за 50%. Даже если бы он выставлялся на голосование в президенты Украины, он бы выиграл у любого кандидата на Украине", – заметил Аксенов.
Поэтому главной целью США как зачинщиков госпереворота, был не только Крым, куда готовились зайти силы НАТО после прекращения действия Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, а вся Украина, добавил он.
"Крым – это сегмент был. Да, он стратегическую цель имеет в Черном море. Да, все понимали значение, важность Крыма. Все понимали, что здесь подавляющее большинство за Россию, за Владимира Владимировича Путина, полностью на нашей стороне. Но больше, наверное, думали, как искоренить пророссийские настроения на Украине. А Крым как очаг этих настроений в данном случае погасить", – сказал глава республики.
Он отметил, что у США большой опыт в том, как раскачать ситуацию и "создать непримиримые противоречия в обществе, которые приведут к столкновениям", поэтому медлить в Крыму в 2014-м было нельзя.
Аксенов подчеркнул, что Крыму удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине именно благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, который постоянно находился на прямой связи руководством республики. А также благодаря поддержке всех крымчан и тому, что украинские военные, служившие тогда на полуострове, сделали правильный выбор.
"Благодарность всем ребятам, кто служил в вооруженных силах Украины на тот момент, в 2014 году. На тот момент они все вели себя правильно. Они понимали свою ответственность, что нельзя допустить крови. Понимали, что на Украине государственный переворот состоялся", – сказал Акенов.
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