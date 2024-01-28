Рейтинг@Mail.ru
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240128/aksenov-nazval-tsel-gosperevorota-na-ukraine-v-2014-godu-1134511165.html
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
Пророссийские настроения на Украине в 2014 году были очень сильны, и целью госпереворота, устроенного США, было искоренить их по всей территории, "погасив очаг... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T09:03
2024-01-28T10:41
сергей аксенов
крым
общество
политика
украина
сша
мнения
новости
новости крыма
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132619430_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa45c1c415e850dda06282662f94f10b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Пророссийские настроения на Украине в 2014 году были очень сильны, и целью госпереворота, устроенного США, было искоренить их по всей территории, "погасив очаг – Крым". Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, пророссийские настроение на Украине в 2014 году были очень сильны.Поэтому главной целью США как зачинщиков госпереворота, был не только Крым, куда готовились зайти силы НАТО после прекращения действия Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, а вся Украина, добавил он.Он отметил, что у США большой опыт в том, как раскачать ситуацию и "создать непримиримые противоречия в обществе, которые приведут к столкновениям", поэтому медлить в Крыму в 2014-м было нельзя.Аксенов подчеркнул, что Крыму удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине именно благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, который постоянно находился на прямой связи руководством республики. А также благодаря поддержке всех крымчан и тому, что украинские военные, служившие тогда на полуострове, сделали правильный выбор."Благодарность всем ребятам, кто служил в вооруженных силах Украины на тот момент, в 2014 году. На тот момент они все вели себя правильно. Они понимали свою ответственность, что нельзя допустить крови. Понимали, что на Украине государственный переворот состоялся", – сказал Акенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - ВолодинОткрытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского
https://crimea.ria.ru/20240121/rossiya-posle-svo-primenit-opyt-1945-goda-na-territorii-ukrainy---mnenie-1134290201.html
крым
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132619430_160:0:1244:813_1920x0_80_0_0_6db37201799c79b754774c8315a8aaf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, общество, политика, украина, сша, мнения, новости, новости крыма, нато
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году

Целью госпереворота США в Киеве в 2014 году был не Крым, а вся Украина – Аксенов

09:03 28.01.2024 (обновлено: 10:41 28.01.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Пророссийские настроения на Украине в 2014 году были очень сильны, и целью госпереворота, устроенного США, было искоренить их по всей территории, "погасив очаг – Крым". Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава республики Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, пророссийские настроение на Украине в 2014 году были очень сильны.

"Авторитет Путина на Украине был выше, чем у любого ее президента – за 50%. Даже если бы он выставлялся на голосование в президенты Украины, он бы выиграл у любого кандидата на Украине", – заметил Аксенов.

Поэтому главной целью США как зачинщиков госпереворота, был не только Крым, куда готовились зайти силы НАТО после прекращения действия Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, а вся Украина, добавил он.
"Крым – это сегмент был. Да, он стратегическую цель имеет в Черном море. Да, все понимали значение, важность Крыма. Все понимали, что здесь подавляющее большинство за Россию, за Владимира Владимировича Путина, полностью на нашей стороне. Но больше, наверное, думали, как искоренить пророссийские настроения на Украине. А Крым как очаг этих настроений в данном случае погасить", – сказал глава республики.
Он отметил, что у США большой опыт в том, как раскачать ситуацию и "создать непримиримые противоречия в обществе, которые приведут к столкновениям", поэтому медлить в Крыму в 2014-м было нельзя.
Аксенов подчеркнул, что Крыму удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине именно благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, который постоянно находился на прямой связи руководством республики. А также благодаря поддержке всех крымчан и тому, что украинские военные, служившие тогда на полуострове, сделали правильный выбор.
"Благодарность всем ребятам, кто служил в вооруженных силах Украины на тот момент, в 2014 году. На тот момент они все вели себя правильно. Они понимали свою ответственность, что нельзя допустить крови. Понимали, что на Украине государственный переворот состоялся", – сказал Акенов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин
Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского
Военные ВС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
21 января, 08:14Радио "Спутник в Крыму"
Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение
 
Сергей АксеновКрымОбществоПолитикаУкраинаСШАМненияНовостиНовости КрымаНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины
10:47ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
10:13Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
09:42В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
09:35Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой
09:15Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
09:03Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
08:38"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ
08:07Пять пассажиров автобуса погибли и 8 пострадали в жутком ДТП на Кубани
07:48В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов
07:03Как избежать заноса на гололеде: советы автоэксперта
00:01Местами снег: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
22:41Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью
21:43Главное за день: 27 января
21:22Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
21:07Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
20:41Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
20:14Ракетная опасность объявлена в Белгороде
20:08Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко
Лента новостейМолния