https://crimea.ria.ru/20240128/pozhar-v-teatre-satiry-v-moskve-potushen---mchs-1134515259.html

Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС

Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС

Пожар в московском Театре Сатиры ликвидировано на площади 250 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T14:15

2024-01-28T14:15

2024-01-28T14:18

театр сатиры

пожар

происшествия

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Пожар в московском Театре Сатиры ликвидировано на площади 250 квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в Театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в Театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании.

https://crimea.ria.ru/20240128/v-moskve-gorit-znamenityy-teatr-satiry-1134513365.html

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2024

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театр сатиры, пожар, происшествия, москва, новости