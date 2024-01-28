https://crimea.ria.ru/20240128/pozhar-v-teatre-satiry-v-moskve-potushen---mchs-1134515259.html
Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС
Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС
Пожар в московском Театре Сатиры ликвидировано на площади 250 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T14:15
2024-01-28T14:15
2024-01-28T14:18
театр сатиры
пожар
происшествия
москва
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134515136_0:212:2890:1838_1920x0_80_0_0_435d5c02fed7208050334609b9f0b702.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Пожар в московском Театре Сатиры ликвидировано на площади 250 квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в Театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в Театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании.
https://crimea.ria.ru/20240128/v-moskve-gorit-znamenityy-teatr-satiry-1134513365.html
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134515136_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_9abaee457302d98688095611d5f5f216.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр сатиры, пожар, происшествия, москва, новости
Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС
Возгорание в Театре Сатиры в Москве ликвидировано
14:15 28.01.2024 (обновлено: 14:18 28.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Пожар в московском Театре Сатиры ликвидировано на площади 250 квадратных метров, сообщает МЧС России.
"Спасатели ликвидирован пожар в Театре Сатиры на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в Театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.
В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в Театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения.
Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании.