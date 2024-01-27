Главное за день: 27 января
Главные события и заявления субботы, 27 января
© Полиция СевастополяВ Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В очередных провальных попытках штурмов уничтожены еще 525 украинских боевиков. ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки. Германия не готова противостоять России – признание министра обороны ФРГ. Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, в субботу прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и в Севастополе на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда почтил память павших соотечественников. Он возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и посетил Пискаревское кладбище.
Кульминацией торжеств случаю годовщины стал концерт-реквием на питерском стадионе "Газпром Арена".
Успехи армии России
ВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленных странами Запада, сообщает Минобороны России. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили десятки вражеских беспилотников и семь реактивных снарядов HIMARS и Vampire, сбиты 28 украинских беспилотников, разбили склады авиационных средств поражения разбиты в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Удар ВСУ по Новой Каховке
70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города.
Признание Писториуса
Германия не готова противостоять России. Такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус. Он признался, что позиция бундесвера изменилась и он больше не испытывает "непоколебимой уверенности" в том, что Германии и ее союзникам по НАТО не придется столкнуться с противостоянием и "угрозами, исходящими от России".
50 миллиардов евро Киеву
Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву. Также он пообещал, что Словакия не будет препятствовать в покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. Ранее Фицо заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО.