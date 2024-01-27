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Главное за день: 27 января - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Главное за день: 27 января
Главное за день: 27 января - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Главное за день: 27 января
Россия отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В очередных провальных попытках штурмов уничтожены еще 525 украинских... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T21:43
2024-01-27T21:43
главное за день
новости
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
министерство обороны рф
новая каховка
херсонская область
обстрелы всу
потери всу
андрей алексеенко
борис писториус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В очередных провальных попытках штурмов уничтожены еще 525 украинских боевиков. ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки. Германия не готова противостоять России – признание министра обороны ФРГ. Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, в субботу прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и в Севастополе на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда почтил память павших соотечественников. Он возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и посетил Пискаревское кладбище. Кульминацией торжеств случаю годовщины стал концерт-реквием на питерском стадионе "Газпром Арена".Успехи армии РоссииВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленных странами Запада, сообщает Минобороны России. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили десятки вражеских беспилотников и семь реактивных снарядов HIMARS и Vampire, сбиты 28 украинских беспилотников, разбили склады авиационных средств поражения разбиты в Кировоградской и Днепропетровской областях.Удар ВСУ по Новой Каховке70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города.Признание ПисториусаГермания не готова противостоять России. Такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус. Он признался, что позиция бундесвера изменилась и он больше не испытывает "непоколебимой уверенности" в том, что Германии и ее союзникам по НАТО не придется столкнуться с противостоянием и "угрозами, исходящими от России".50 миллиардов евро КиевуПремьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву. Также он пообещал, что Словакия не будет препятствовать в покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. Ранее Фицо заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО.
https://crimea.ria.ru/20240127/blokada-leningrada-pochti-900-dney-voyny-i-goloda-1134489766.html
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главное за день, новости, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, министерство обороны рф, новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, потери всу , андрей алексеенко, борис писториус, германия, роберт фицо, словакия, украина
Главное за день: 27 января

Главные события и заявления субботы, 27 января

21:43 27.01.2024
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В очередных провальных попытках штурмов уничтожены еще 525 украинских боевиков. ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки. Германия не готова противостоять России – признание министра обороны ФРГ. Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, в субботу прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и в Севастополе на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда почтил память павших соотечественников. Он возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и посетил Пискаревское кладбище.
Кульминацией торжеств случаю годовщины стал концерт-реквием на питерском стадионе "Газпром Арена".
Снятие блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
07:03
Блокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода

Успехи армии России

ВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленных странами Запада, сообщает Минобороны России. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили десятки вражеских беспилотников и семь реактивных снарядов HIMARS и Vampire, сбиты 28 украинских беспилотников, разбили склады авиационных средств поражения разбиты в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Церемония открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
18:07
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин

Удар ВСУ по Новой Каховке

70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города.
Спектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
20:08
Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко

Признание Писториуса

Германия не готова противостоять России. Такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус. Он признался, что позиция бундесвера изменилась и он больше не испытывает "непоколебимой уверенности" в том, что Германии и ее союзникам по НАТО не придется столкнуться с противостоянием и "угрозами, исходящими от России".
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
19:16
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта

50 миллиардов евро Киеву

Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву. Также он пообещал, что Словакия не будет препятствовать в покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. Ранее Фицо заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
10:31
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин
 
Главное за деньНовостиДень полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыМинистерство обороны РФНовая КаховкаХерсонская областьОбстрелы ВСУПотери ВСУАндрей АлексеенкоБорис ПисториусГерманияРоберт ФицоСловакияУкраина
 
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20:14Ракетная опасность объявлена в Белгороде
20:08Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко
19:41Украина и Прибалтика причастны к возрождению нацизма – Путин
19:16В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
18:41Концерт-реквием в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады
18:07Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин
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