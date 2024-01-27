https://crimea.ria.ru/20240127/glavnoe-za-den-27-yanvarya-1134506627.html

Главное за день: 27 января

Главное за день: 27 января - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Главное за день: 27 января

Россия отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В очередных провальных попытках штурмов уничтожены еще 525 украинских... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T21:43

2024-01-27T21:43

2024-01-27T21:43

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день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В очередных провальных попытках штурмов уничтожены еще 525 украинских боевиков. ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки. Германия не готова противостоять России – признание министра обороны ФРГ. Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, в субботу прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и в Севастополе на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда почтил память павших соотечественников. Он возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и посетил Пискаревское кладбище. Кульминацией торжеств случаю годовщины стал концерт-реквием на питерском стадионе "Газпром Арена".Успехи армии РоссииВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленных странами Запада, сообщает Минобороны России. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили десятки вражеских беспилотников и семь реактивных снарядов HIMARS и Vampire, сбиты 28 украинских беспилотников, разбили склады авиационных средств поражения разбиты в Кировоградской и Днепропетровской областях.Удар ВСУ по Новой Каховке70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города.Признание ПисториусаГермания не готова противостоять России. Такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус. Он признался, что позиция бундесвера изменилась и он больше не испытывает "непоколебимой уверенности" в том, что Германии и ее союзникам по НАТО не придется столкнуться с противостоянием и "угрозами, исходящими от России".50 миллиардов евро КиевуПремьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву. Также он пообещал, что Словакия не будет препятствовать в покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. Ранее Фицо заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО.

https://crimea.ria.ru/20240127/blokada-leningrada-pochti-900-dney-voyny-i-goloda-1134489766.html

https://crimea.ria.ru/20240127/rossiya-sdelaet-vse-chtoby-iskorenit-natsizm--putin-1134505039.html

https://crimea.ria.ru/20240127/pered-rossiey-i-belorussiey-postavlen-vopros-o-prave-na-zhizn--lukashenko-1134506810.html

https://crimea.ria.ru/20240127/mid-germanii-priznal-otvetstvennost-za-prestupleniya-vermakhta-1134505313.html

https://crimea.ria.ru/20240127/fashistskaya-ideologiya-stanovitsya-normoy-dlya-stran-nato---volodin-1134495436.html

новая каховка

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