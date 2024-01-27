https://crimea.ria.ru/20240127/vsu-poteryali-esche-525-boevikov-v-ocherednykh-provalnykh-popytkakh-shturma-1134500009.html

ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма

ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма - РИА Новости Крым, 27.01.2024

ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма

ВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленные странами Запада, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T15:03

2024-01-27T15:03

2024-01-27T15:04

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

харьковская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленные странами Запада, сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отбиты пять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 25-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Краснолиманском фронте отражены еще две атаки штурмовых групп противника. Врраг лишился до 100 военнослужащих, двух автомобилей, а также гаубицы Д-20.На Донецком направлении российские военные отразил две атаки противника, сократив украинские войска еще на 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении отражены четыре вражеские атаки штурмовиков, уничтожены до 115 боевиков ВСУ, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация".На Запорожском направлении противник потерял до 20-ти военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля, поражены две самоходные артустановки -"Акация" и "Гвоздика".На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих и два автомобиля, поражены четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоПотери ВСУ за сутки превысили 900 человекБои в зоне спецоперации: главное за сутки

https://crimea.ria.ru/20240127/sem-snaryadov-himars-i-vampire-sbili-rossiyskie-pvo-1134499830.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

харьковская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область, запорожская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)