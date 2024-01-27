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ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма
ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма - РИА Новости Крым, 27.01.2024
ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма
ВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленные странами Запада, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T15:03
2024-01-27T15:04
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
харьковская область
запорожская область
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленные странами Запада, сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отбиты пять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 25-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Краснолиманском фронте отражены еще две атаки штурмовых групп противника. Врраг лишился до 100 военнослужащих, двух автомобилей, а также гаубицы Д-20.На Донецком направлении российские военные отразил две атаки противника, сократив украинские войска еще на 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении отражены четыре вражеские атаки штурмовиков, уничтожены до 115 боевиков ВСУ, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация".На Запорожском направлении противник потерял до 20-ти военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля, поражены две самоходные артустановки -"Акация" и "Гвоздика".На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих и два автомобиля, поражены четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоПотери ВСУ за сутки превысили 900 человекБои в зоне спецоперации: главное за сутки
https://crimea.ria.ru/20240127/sem-snaryadov-himars-i-vampire-sbili-rossiyskie-pvo-1134499830.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область, запорожская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма

За сутки боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще 525 боевиков - Минобороны

15:03 27.01.2024 (обновлено: 15:04 27.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВертолеты ВСУ
Вертолеты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 525 боевиков за сутки, а также лишились боевой техники и вооружений, в том числе поставленные странами Запада, сообщает Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отбиты пять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 25-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Краснолиманском фронте отражены еще две атаки штурмовых групп противника. Врраг лишился до 100 военнослужащих, двух автомобилей, а также гаубицы Д-20.
На Донецком направлении российские военные отразил две атаки противника, сократив украинские войска еще на 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении отражены четыре вражеские атаки штурмовиков, уничтожены до 115 боевиков ВСУ, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация".
На Запорожском направлении противник потерял до 20-ти военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля, поражены две самоходные артустановки -"Акация" и "Гвоздика".
На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих и два автомобиля, поражены четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".
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