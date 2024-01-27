https://crimea.ria.ru/20240127/sevastopoltsy-vozlozhili-tsvety-k-stele-leningrada-1134497853.html

Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда

Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда

Жители Севастополя возложили цветы к стеле Ленинграда на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова в память о погибших... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T12:45

2024-01-27T12:45

2024-01-27T12:45

севастополь

михаил развожаев

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

общество

память

история

великая отечественная война

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27янв - РИА Новости Крым. Жители Севастополя возложили цветы к стеле Ленинграда на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова в память о погибших жителях города-героя. Видео с церемонии в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.Отдать дань памяти пришли представители городской власти, ветераны, силовики, военнослужащие Черноморского флота и горожане под музыкальное сопровождение военного оркестра. Почетными гостями стали жители блокадного Ленинграда.27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда сегодня проходит на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Читайте также на РИА Новости Крым:Блокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голодаФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, общество, память, история, великая отечественная война, новости крыма