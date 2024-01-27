Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция СевастополяВ Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27янв - РИА Новости Крым. Жители Севастополя возложили цветы к стеле Ленинграда на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова в память о погибших жителях города-героя. Видео с церемонии в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нас многое связывает с этим величественным городом на Неве: Севастополь тоже держал долгую оборону. И сегодня в нашем городе живут люди, детство которых прошло в блокадном Ленинграде. Это люди, которые пронесли через всю свою жизнь память об этом страшном времени", - сообщил губернатор.
© Полиция СевастополяВ Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция Севастополя
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
Отдать дань памяти пришли представители городской власти, ветераны, силовики, военнослужащие Черноморского флота и горожане под музыкальное сопровождение военного оркестра. Почетными гостями стали жители блокадного Ленинграда.
"Есть вещи, которые невозможно забыть. Для нашей страны, для нашего народа — это Великая Отечественная война и одна из самых страшных, самых жестоких ее страниц — блокада Ленинграда", - написал Развожаев.
© Полиция СевастополяВ Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция Севастополя
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда сегодня проходит на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.
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