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Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда
Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда
Жители Севастополя возложили цветы к стеле Ленинграда на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова в память о погибших... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T12:45
2024-01-27T12:45
севастополь
михаил развожаев
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
общество
память
история
великая отечественная война
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27янв - РИА Новости Крым. Жители Севастополя возложили цветы к стеле Ленинграда на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова в память о погибших жителях города-героя. Видео с церемонии в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.Отдать дань памяти пришли представители городской власти, ветераны, силовики, военнослужащие Черноморского флота и горожане под музыкальное сопровождение военного оркестра. Почетными гостями стали жители блокадного Ленинграда.27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда сегодня проходит на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Читайте также на РИА Новости Крым:Блокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голодаФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда
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севастополь, михаил развожаев, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, общество, память, история, великая отечественная война, новости крыма
Севастопольцы возложили цветы к стеле Ленинграда

В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов

12:45 27.01.2024
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27янв - РИА Новости Крым. Жители Севастополя возложили цветы к стеле Ленинграда на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова в память о погибших жителях города-героя. Видео с церемонии в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нас многое связывает с этим величественным городом на Неве: Севастополь тоже держал долгую оборону. И сегодня в нашем городе живут люди, детство которых прошло в блокадном Ленинграде. Это люди, которые пронесли через всю свою жизнь память об этом страшном времени", - сообщил губернатор.

© Полиция СевастополяВ Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция Севастополя
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
Отдать дань памяти пришли представители городской власти, ветераны, силовики, военнослужащие Черноморского флота и горожане под музыкальное сопровождение военного оркестра. Почетными гостями стали жители блокадного Ленинграда.
"Есть вещи, которые невозможно забыть. Для нашей страны, для нашего народа — это Великая Отечественная война и одна из самых страшных, самых жестоких ее страниц — блокада Ленинграда", - написал Развожаев.
© Полиция СевастополяВ Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
© Полиция Севастополя
В Севастополе у стелы Ленинграда состоялась церемония возложения цветов
27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда сегодня проходит на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.
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СевастопольМихаил РазвожаевДень полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыОбществоПамятьИсторияВеликая Отечественная войнаНовости Крыма
 
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