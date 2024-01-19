Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных
Законопроект о мобилизации осужденных на Украине поступил в Верховную раду
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации.
Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 10419, в качестве его автора указан народный депутат Алексей Гончаренко.
"Мы должны начинать призывать осужденных. Ситуация критическая. Поэтому начинаем двигаться в реализации этого процесса", - написал он в своем Тelegram-канале.
Пока текст документа на сайте раде не опубликован.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года. А уже в январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.
Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.
Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая ранее заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.
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