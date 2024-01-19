https://crimea.ria.ru/20240119/situatsiya-kriticheskaya-v-radu-podan-zakonoproekt-o-mobilizatsii-osuzhdennykh-1134333200.html

Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных

Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных

В Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T21:36

2024-01-19T21:36

2024-01-19T21:36

украина

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации. Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 10419, в качестве его автора указан народный депутат Алексей Гончаренко.Пока текст документа на сайте раде не опубликован. Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года. А уже в январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая ранее заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороныС Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБОБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт

https://crimea.ria.ru/20231023/mobilizatsiya-prevratilas-v-koshmar-eksperty-prorochat-ukraine-katastrofu-1132261168.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, в мире, верховная рада украины, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости