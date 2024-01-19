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Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных
Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных
В Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T21:36
2024-01-19T21:36
украина
мобилизация на украине
в мире
верховная рада украины
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации. Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 10419, в качестве его автора указан народный депутат Алексей Гончаренко.Пока текст документа на сайте раде не опубликован. Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года. А уже в январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая ранее заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороныС Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБОБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, мобилизация на украине, в мире, верховная рада украины, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных

Законопроект о мобилизации осужденных на Украине поступил в Верховную раду

21:36 19.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации.
Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 10419, в качестве его автора указан народный депутат Алексей Гончаренко.
"Мы должны начинать призывать осужденных. Ситуация критическая. Поэтому начинаем двигаться в реализации этого процесса", - написал он в своем Тelegram-канале.
Пока текст документа на сайте раде не опубликован.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года. А уже в январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.
Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.
Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая ранее заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.
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