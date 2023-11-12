https://crimea.ria.ru/20231112/razvozhaev-navestil-ranenogo-pri-atake-dronov-na-sevastopol-muzhchinu-1132740856.html

Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину

Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину

Михаил Развожаев навестил раненого при атаке дронов мужчину. Об этом губернатор Севастополя сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T13:46

2023-11-12T13:46

2023-11-12T16:25

михаил развожаев

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

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безопасность

атаки всу на крым

новости

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СИМФЕРПОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Михаил Развожаев навестил раненого при атаке дронов мужчину. Об этом губернатор Севастополя сообщил в своем Telegram-канале.По словам губернатора, власти города помогут восстановить жилье пострадавшего, а также поддержат его на период реабилитации.В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина, у него, по предварительным данным, был диагностирован перелом руки."По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое", - уточнил позже Развожаев.По информации Минобороны России, ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, новости