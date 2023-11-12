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Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину
Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину
Михаил Развожаев навестил раненого при атаке дронов мужчину. Об этом губернатор Севастополя сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T13:46
2023-11-12T16:25
михаил развожаев
севастополь
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу на крым
новости
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СИМФЕРПОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Михаил Развожаев навестил раненого при атаке дронов мужчину. Об этом губернатор Севастополя сообщил в своем Telegram-канале.По словам губернатора, власти города помогут восстановить жилье пострадавшего, а также поддержат его на период реабилитации.В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина, у него, по предварительным данным, был диагностирован перелом руки."По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое", - уточнил позже Развожаев.По информации Минобороны России, ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
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михаил развожаев, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, новости
Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину

Власти Севастополя помогут пострадавшему при атаке дронов мужчине с восстановлением жилья

13:46 12.11.2023 (обновлено: 16:25 12.11.2023)
 
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СИМФЕРПОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Михаил Развожаев навестил раненого при атаке дронов мужчину. Об этом губернатор Севастополя сообщил в своем Telegram-канале.
"Навестил Павла Алексеевича — пострадавшего от террористической атаки укронацистов на Севастополь в ночь с 6 на 7 ноября. Напомню, тогда обломки от сбитого БПЛА упали во дворе одного из домов в Орловке. Павел Алексеевич вышел на улицу, когда услышал звуки от работы ПВО, и получил тяжелые ранения. Он пока находится в реанимации Первой городской больницы, но врачи говорят, что состояние его стабильное, самое страшное уже позади. Впереди — выздоровление и, конечно, долгая реабилитация", - написал Развожаев.
По словам губернатора, власти города помогут восстановить жилье пострадавшего, а также поддержат его на период реабилитации.
В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина, у него, по предварительным данным, был диагностирован перелом руки.
"По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое", - уточнил позже Развожаев.
По информации Минобороны России, ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
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