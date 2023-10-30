https://crimea.ria.ru/20231030/obstanovka-na-krymskom-mostu-posle-ataki-vsu-na-krym-1132416131.html

Обстановка на Крымском мосту после атаки ВСУ на Крым

Обстановка на Крымском мосту после атаки ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Обстановка на Крымском мосту после атаки ВСУ на Крым

Более 230 транспортных средств ожидают в очереди к досмотровым пунктам Кречинского моста со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T14:32

2023-10-30T14:32

2023-10-30T14:32

крымский мост

крым

керченский пролив

транспорт

логистика

новости крыма

тамань

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Более 230 транспортных средств ожидают в очереди к досмотровым пунктам Кречинского моста со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено около полудня. Вскоре в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В небе над городом были сбиты две воздушные цели. Позже в минобороны сообщили, что около 13:00 российские средства ПВО предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В половине второго дня движение автотранспорта по мостовому переходу было восстановлено.В воскресенье 29 октября, ВСУ также предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский дрон.А 25 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника. 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в Севастопольской бухте – что происходитВ Севастополе работает ПВОВ Севастополе объявили воздушную тревогу

https://crimea.ria.ru/20231030/nad-sevastopolem-sbity-dve-vozdushnye-tseli---oblomki-upali-na-shkolu-1132413506.html

https://crimea.ria.ru/20231030/zhitel-sevastopolya-postradal-v-khode-raketnoy-ataki-vsu-na-krym-1132415418.html

крымский мост

крым

керченский пролив

тамань

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керченский пролив, транспорт, логистика, новости крыма, тамань, кубань