Обстановка на Крымском мосту после атаки ВСУ на Крым
Очередь перед Крымским мостом после атаки ВСУ превысила 230 транспортных средств
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Более 230 транспортных средств ожидают в очереди к досмотровым пунктам Кречинского моста со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 14 часов понедельника, в очереди со стороны Тамани ожидают 155 транспортных средств, со стороны Керчи – 84 транспортных средства", – говорится в сообщении.
Движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено около полудня. Вскоре в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В небе над городом были сбиты две воздушные цели. Позже в минобороны сообщили, что около 13:00 российские средства ПВО предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В половине второго дня движение автотранспорта по мостовому переходу было восстановлено.
В воскресенье 29 октября, ВСУ также предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.
Так, в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.
Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский дрон.
А 25 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника. 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.
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