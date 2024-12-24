https://crimea.ria.ru/20241224/sevastopol-prosilsya-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1142886220.html

Севастополь просился с двумя героями спецоперации

Севастополь просился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Севастополь просился с двумя героями спецоперации

В Севастополе в последний путь проводили погибших героев спецоперации Марка Кумыша и Владимира Лисовского. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T17:45

2024-12-24T17:45

2024-12-24T17:45

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новости крыма

герои сво

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили погибших героев спецоперации Марка Кумыша и Владимира Лисовского. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Марк Ильич Кумыш родился и вырос в Севастополе. Окончил школу Nº37, затем заочно Московский педагогический институт. Работал на предприятиях Севастополя, а после возвращения новых регионов в состав Российской Федерации – в Мелитополе. В 2024 году заключил контракт с Минобороны. Погиб на Марьинском направлении.Владимир Сергеевич Лисовский также уроженец Севастополя. Работал мастером по изготовлению и ремонту мебели. На воинскую службу по контракту поступил в 2023 году. Погиб в боях на Краматорском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнегорском районе простились с героем спецоперации СветличнымАлушта простилась с погибшим в Курской области героем СВОВ Севастополе простились с героями СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, герои сво, михаил развожаев