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Севастополь просился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Севастополь просился с двумя героями спецоперации
Севастополь просился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Севастополь просился с двумя героями спецоперации
В Севастополе в последний путь проводили погибших героев спецоперации Марка Кумыша и Владимира Лисовского. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T17:45
2024-12-24T17:45
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севастополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили погибших героев спецоперации Марка Кумыша и Владимира Лисовского. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Марк Ильич Кумыш родился и вырос в Севастополе. Окончил школу Nº37, затем заочно Московский педагогический институт. Работал на предприятиях Севастополя, а после возвращения новых регионов в состав Российской Федерации – в Мелитополе. В 2024 году заключил контракт с Минобороны. Погиб на Марьинском направлении.Владимир Сергеевич Лисовский также уроженец Севастополя. Работал мастером по изготовлению и ремонту мебели. На воинскую службу по контракту поступил в 2023 году. Погиб в боях на Краматорском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнегорском районе простились с героем спецоперации СветличнымАлушта простилась с погибшим в Курской области героем СВОВ Севастополе простились с героями СВО
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новости крыма, герои сво, михаил развожаев
Севастополь просился с двумя героями спецоперации

Севастополь просился с двумя героями специальной военной операции Кумышом и Лисовским

17:45 24.12.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили погибших героев спецоперации Марка Кумыша и Владимира Лисовского. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь рядового, гранатометчика Кумыша Марка Ильича и младшего сержанта, командира миномета минометной батареи Лисовского Владимира Сергеевича", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Марк Ильич Кумыш родился и вырос в Севастополе. Окончил школу Nº37, затем заочно Московский педагогический институт. Работал на предприятиях Севастополя, а после возвращения новых регионов в состав Российской Федерации – в Мелитополе. В 2024 году заключил контракт с Минобороны. Погиб на Марьинском направлении.
© Telegram Михаил РазвожаевМарк Кумыш
Марк Кумыш
© Telegram Михаил Развожаев
Марк Кумыш
Владимир Сергеевич Лисовский также уроженец Севастополя. Работал мастером по изготовлению и ремонту мебели. На воинскую службу по контракту поступил в 2023 году. Погиб в боях на Краматорском направлении.
© Telegram Михаил РазвожаевВладимир Лисовский
Владимир Лисовский
© Telegram Михаил Развожаев
Владимир Лисовский
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