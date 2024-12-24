https://crimea.ria.ru/20241224/pamyati-kirilla-stremousova-on-zarazhal-lyudey-muzhestvom-1142882302.html

Памяти Кирилла Стремоусова: он заражал людей мужеством

Памяти Кирилла Стремоусова: он заражал людей мужеством - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Памяти Кирилла Стремоусова: он заражал людей мужеством

Герою русского сопротивления в Херсоне, трагически погибшему в ДТП Кириллу Стремоусову 26 декабря исполнилось бы 48 лет. Он был человеком с невероятной... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T17:31

2024-12-24T17:31

2024-12-24T17:31

кирилл стремоусов

память

утраты

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Герою русского сопротивления в Херсоне, трагически погибшему в ДТП Кириллу Стремоусову 26 декабря исполнилось бы 48 лет. Он был человеком с невероятной харизмой, который умел заражать своим мужеством людей вокруг себя, сказала в пресс-центре РИА Новости Крым его супруга Оксана Стремоусова.Когда российская армия вошла в Херсонскую область, украинские чиновники разбежались, администрации не было, продукты и лекарства перестали привозить, вспоминает Оксана. Это был период, когда прежняя власть ушла, а новую, российскую, надо было создавать."И уже 5 марта Кирилл организовал Комитет спасения Херсонской области "За мир и порядок", он собрал семь человек, в числе которых был Владимир Васильевич Сальдо, которые образовали военно-гражданскую администрацию", – вспоминает Оксана.26 апреля Кирилл Стремоусов стал заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Он исполнял свой долг в сложное венное время несмотря на угрозы и многочисленные покушения.Человек с невероятной харизмойУ него был невероятный дар убеждения, вспоминает друг Кирилла Стремоусова, журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич."Ему много раз звонили с угрозами. И однажды на глазах у изумленных товарищей он одного из них "разагитировал" в обратную сторону. Представляете, какая харизма, какой дар убеждения у Кирилла был, что вот ему звонит человек, который начинает со слов, что мы тебя убьем, а через какое-то время они расстаются практически друзьями", – рассказывает Оксана.При участии Кирилла Стремоусова в регионе была создана первая в новых регионах РФ медиашкола и телекомпания "Таврия".Сейчас в Херсонской области разрабатывается комплекс мероприятияй, направленных на увековечивание памяти Кирилла Стремоусова. После полного освобождения области ему будет установлен памятник, сказала в ходе видеомоста заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич.Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в дорожной аварии в Геническе. Ему было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его Орденом Мужества за стойкость и отвагу, проявленные при исполнении служебного долгаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином В Крыму открыли памятник Кириллу СтремоусовуКириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране

херсонская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл стремоусов, память, утраты, херсонская область, россия