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Памяти Кирилла Стремоусова: он заражал людей мужеством
Памяти Кирилла Стремоусова: он заражал людей мужеством - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Памяти Кирилла Стремоусова: он заражал людей мужеством
Герою русского сопротивления в Херсоне, трагически погибшему в ДТП Кириллу Стремоусову 26 декабря исполнилось бы 48 лет. Он был человеком с невероятной... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T17:31
2024-12-24T17:31
2024-12-24T17:31
кирилл стремоусов
память
утраты
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Герою русского сопротивления в Херсоне, трагически погибшему в ДТП Кириллу Стремоусову 26 декабря исполнилось бы 48 лет. Он был человеком с невероятной харизмой, который умел заражать своим мужеством людей вокруг себя, сказала в пресс-центре РИА Новости Крым его супруга Оксана Стремоусова.Когда российская армия вошла в Херсонскую область, украинские чиновники разбежались, администрации не было, продукты и лекарства перестали привозить, вспоминает Оксана. Это был период, когда прежняя власть ушла, а новую, российскую, надо было создавать."И уже 5 марта Кирилл организовал Комитет спасения Херсонской области "За мир и порядок", он собрал семь человек, в числе которых был Владимир Васильевич Сальдо, которые образовали военно-гражданскую администрацию", – вспоминает Оксана.26 апреля Кирилл Стремоусов стал заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Он исполнял свой долг в сложное венное время несмотря на угрозы и многочисленные покушения.Человек с невероятной харизмойУ него был невероятный дар убеждения, вспоминает друг Кирилла Стремоусова, журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич."Ему много раз звонили с угрозами. И однажды на глазах у изумленных товарищей он одного из них "разагитировал" в обратную сторону. Представляете, какая харизма, какой дар убеждения у Кирилла был, что вот ему звонит человек, который начинает со слов, что мы тебя убьем, а через какое-то время они расстаются практически друзьями", – рассказывает Оксана.При участии Кирилла Стремоусова в регионе была создана первая в новых регионах РФ медиашкола и телекомпания "Таврия".Сейчас в Херсонской области разрабатывается комплекс мероприятияй, направленных на увековечивание памяти Кирилла Стремоусова. После полного освобождения области ему будет установлен памятник, сказала в ходе видеомоста заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич.Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в дорожной аварии в Геническе. Ему было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его Орденом Мужества за стойкость и отвагу, проявленные при исполнении служебного долгаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином В Крыму открыли памятник Кириллу СтремоусовуКириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
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кирилл стремоусов, память, утраты, херсонская область, россия
Памяти Кирилла Стремоусова: он заражал людей мужеством
В Крыму почтили память героя русского сопротивления Кирилла Стремоусова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым
. Герою русского сопротивления в Херсоне, трагически погибшему в ДТП Кириллу Стремоусову 26 декабря исполнилось бы 48 лет. Он был человеком с невероятной харизмой, который умел заражать своим мужеством людей вокруг себя, сказала в пресс-центре РИА Новости Крым
его супруга Оксана Стремоусова.
"В 2022 году Кирилл уже понимал, что будет. Он был тем огнем, тем рупором, который смог заразить своей смелостью сугубо гражданских людей. Когда вокруг ездят танки, когда стреляют и с одной, и с другой стороны, это очень сложно – каждому жизнь дорога, у каждого своя семья и так далее", – сказала Оксана.
Когда российская армия вошла в Херсонскую область, украинские чиновники разбежались, администрации не было, продукты и лекарства перестали привозить, вспоминает Оксана. Это был период, когда прежняя власть ушла, а новую, российскую, надо было создавать.
"И уже 5 марта Кирилл организовал Комитет спасения Херсонской области "За мир и порядок", он собрал семь человек, в числе которых был Владимир Васильевич Сальдо, которые образовали военно-гражданскую администрацию", – вспоминает Оксана.
26 апреля Кирилл Стремоусов стал заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Он исполнял свой долг в сложное венное время несмотря на угрозы и многочисленные покушения.
"Бешеная была охота на Кирилла и на нашу семью у украинских ДРГшников, и наемных убийц было поймано несколько. Нашу семью, меня с детьми, просто закрывали в квартире, нельзя было подходить даже к шторам. Ловили снайперов, ловили убийц, которые были наняты разведкой, причем это были мировые разведки", – рассказывает Оксана Стремоусова.
Человек с невероятной харизмой
У него был невероятный дар убеждения, вспоминает друг Кирилла Стремоусова, журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.
"Ему много раз звонили с угрозами. И однажды на глазах у изумленных товарищей он одного из них "разагитировал" в обратную сторону. Представляете, какая харизма, какой дар убеждения у Кирилла был, что вот ему звонит человек, который начинает со слов, что мы тебя убьем, а через какое-то время они расстаются практически друзьями", – рассказывает Оксана.
При участии Кирилла Стремоусова в регионе была создана первая в новых регионах РФ медиашкола и телекомпания "Таврия".
Сейчас в Херсонской области разрабатывается комплекс мероприятияй, направленных на увековечивание памяти Кирилла Стремоусова. После полного освобождения области ему будет установлен памятник, сказала в ходе видеомоста заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич.
Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в дорожной аварии в Геническе
. Ему было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его Орденом Мужества
за стойкость и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга
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