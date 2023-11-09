https://crimea.ria.ru/20231109/v-krymu-otkryli-pamyatnik-kirillu-stremousovu-1132683982.html

В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову

В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову - РИА Новости Крым, 09.11.2023

В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову

В Симферополе открыли памятник российскому политическому и общественному деятелю, замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему ровно год назад. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T13:18

2023-11-09T13:18

2023-11-09T13:18

сергей аксенов

кирилл стремоусов

леонид слуцкий

симферополь

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132684796_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_470b129391264bf7b6361bfd9d23f284.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе открыли памятник российскому политическому и общественному деятелю, замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему ровно год назад. В церемонии открытия участвовали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и спикер крымского парламента Владимир Константинов.Он также выразил благодарность руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому и его коллегам за помощь семье Кирилла Стремоусова, сообщается в Telegram-канале главы Крыма. В свою очередь Леонид Слуцкий отметил, что имя Кирилла Стремоусова останется в российской истории даже спустя десятилетия. Памятник, установленный на могиле Кирилла Стремоусова, выполнен в виде его скульптуры в полный рост. Он изображен одетым повседневную одежду и футболку с символом "Z". Автор монумента - скульптор Андрей Ковальчук.Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в дорожной аварии в Геническе. Ему было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал Стремоусова настоящим воиномНа родной школе Стремоусова в ДНР установили памятную доскуКириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, кирилл стремоусов, леонид слуцкий, симферополь, крым, новости крыма