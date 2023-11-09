https://crimea.ria.ru/20231109/v-krymu-otkryli-pamyatnik-kirillu-stremousovu-1132683982.html
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
В Симферополе открыли памятник российскому политическому и общественному деятелю, замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему ровно год назад. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T13:18
2023-11-09T13:18
2023-11-09T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе открыли памятник российскому политическому и общественному деятелю, замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему ровно год назад. В церемонии открытия участвовали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и спикер крымского парламента Владимир Константинов.Он также выразил благодарность руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому и его коллегам за помощь семье Кирилла Стремоусова, сообщается в Telegram-канале главы Крыма. В свою очередь Леонид Слуцкий отметил, что имя Кирилла Стремоусова останется в российской истории даже спустя десятилетия. Памятник, установленный на могиле Кирилла Стремоусова, выполнен в виде его скульптуры в полный рост. Он изображен одетым повседневную одежду и футболку с символом "Z". Автор монумента - скульптор Андрей Ковальчук.Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в дорожной аварии в Геническе. Ему было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал Стремоусова настоящим воиномНа родной школе Стремоусова в ДНР установили памятную доскуКириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
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сергей аксенов, кирилл стремоусов, леонид слуцкий, симферополь, крым, новости крыма
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
В Симферополе открыли памятник погибшему замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым.
В Симферополе открыли памятник российскому политическому и общественному деятелю, замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему
ровно год назад.
В церемонии открытия участвовали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Таких ярких людей, как Кирилл Сергеевич, не много. Он был верным, надежным товарищем и соратником, - сказал Сергей Аксенов. - В сложные времена нам не хватает именно таких людей, в которых буквально горит жизнь, которые готовы трудиться с большой самоотдачей, готовы к самопожертвованию. Уверен, что дети Кирилла Сергеевича всегда будут помнить и гордиться тем, какую роль сыграл их отец в возвращении исторических регионов на Родину".
Он также выразил благодарность руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому и его коллегам за помощь семье Кирилла Стремоусова, сообщается в Telegram-канале главы Крыма.
В свою очередь Леонид Слуцкий отметил, что имя Кирилла Стремоусова останется в российской истории даже спустя десятилетия.
"Он сумел сплотить вокруг себя патриотов, неравнодушных людей. Он каждый день жил как последний. С полной самоотдачей старался все успеть и успел очень многое. Тысячи людей подхватили его дело. Сегодня годовщина гибели Кирилла. Я хочу принести глубочайшие соболезнования его семье. Вечная память", - сказал он.
Памятник, установленный на могиле Кирилла Стремоусова, выполнен в виде его скульптуры в полный рост. Он изображен одетым повседневную одежду и футболку с символом "Z". Автор монумента - скульптор Андрей Ковальчук.
Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в дорожной аварии в Геническе. Ему было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.
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